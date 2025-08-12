Vlků se nebojíme, jsou tu doma, shodují se návštěvníci Srní. Zavřený výběh je mrzí

  18:13
O vlčí výběh Národního parku Šumava, který je u návštěvnického centra kousek za Srním na Klatovsku, je enormní zájem. Ročně ho navštíví kolem 100 tisíc lidí. Od pátku je ale zavřené a správci parku tam ceduli s nápisem „zákaz vstupu“ zatím chtějí nechat do neděle. Kolem výběhu se totiž pohybuje vlk, kterého se snaží odchytit.

Dvě seniorky, jedna v apartním bílém kloboučku, druhá s hůlkami, se na vlky v úterý odpoledne moc těšily. Jedna přijela z Jičína, druhá z Liberce. „Nepřijeli jsme jen kvůli vlkům, jezdíme sem totiž pravidelně. Ale těšili jsme se na ně, bohužel je zavřeno,“ popsala Iva Smolíková z Jičína.

Každý rok na Šumavu jezdí také seniorka Drahomíra Kašpárková s rodinou. Kolem ní se v centru Srní batolilo několik malých dětí. Letos prý na výlet vytáhla i kamarádky. „Ještě tu nebyly, tak jsem jim vlky chtěla ukázat. Nevěřily mi, že tam jsou. My už jsme je tam v minulosti pozorovali, tak jsem jim chtěla udělat radost,“ uvedla Kašpárková.

Návštěvnické centrum Srní včetně vlčího výběhu je pro turisty zavřené. Správci parku se tam nyní snaží odchytit vlka, který se kolem výběhu pohybuje. (12. srpna 2025)
Že několik vlků uteklo z výběhu nebo i fakt, že na Šumavě žijí vlci volně, jí prý nevadí. „To mě neděsí. Neděsilo mě ani to, když mi na Slovensku řekli, že jsou tam medvědi. Je to jejich přirozené prostředí, oni jsou tam doma,“ uvedla seniorka. Rozčílil ji ale chování lidí, kteří k výběhu pro vlky chodí i přesto, že jsou tam zákazové cedule. Tím komplikují jejich odchyt.

Jen kvůli vlkům přijela z Moravy od Vyškova a Kyjova rodina Václavy Řezáčové. „Dvě malé dcerky chtěly vidět vlky, ale mají smůlu,“ posteskla si maminka. Únik vlků z výběhu prý také neřeší. „Za chvíli vyrazíme na procházku kolem Modravy, vlků se nebojíme,“ uvedla maminka.

Z šumavského výběhu mohli utéct vlci. Méně plaché šelmy hledá krizový štáb

Napilno kvůli vlkům měli v posledních dnech na informačním centru v centru Srní. V neděli přijíždělo k centru prý tolik lidí, že pracovníci nestačili auta odklánět a museli před budovu umístit cedule, že vlčí výběh je zavřený.

I dnes se na vlky přišlo zeptat minimálně dvacet lidí. „Část se ptala, proč je výběh zavřený, část tam chtěla zamířit,“ nastínila pracovnice infocentra Kateřina Aiznerová.

I přes nečekané komplikace bylo malebné centrum Srní v úterý odpoledne turisticky naladěné. Stále kolem kostelíka obloženého dřevem jezdily skupinky cyklistů i pěších turistů. Terasa restaurace Panenka naproti kostelu byla celé odpoledne plná. Lidé neustále přicházeli i do infocentra umístěného kousek od kostela. Napilno měli i v potravinách Coop v centru obce.

6. srpna 2025

Podle mluvčího Národního parku (NP) Šumava Jana Dvořáka by lidé měli být opatrní, nicméně se nemají bát a na procházky do přírody vyrazit. A třeba i využít houbařské žně.

„Člověk by se k vlku neměl přibližovat, ideálně dejte o sobě vědět a nechte ho odejít. Pokud by se stále přibližoval, tak se snažte jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku,“ radí mluvčí parku.

VIDEO: Další setkání s vlkem na Šumavě. Prohlížel si fenku československého vlčáka

Panika ohledně vlčích uprchlíků nenastala ani na obecním úřadě. „Jsme na vlky zvyklí, jsou už naší součástí. Většina z nás je ale nikdy osobně nepotkala, spíš je občas někdo zahlédne v dáli z okna. Apeluji spíše na turisty a houbaře, aby nechodili k návštěvnickému centru a nemařili tak jejich odchyt,“ žádá starostka Marcela Drexlerová.

Správci NP Šumava v úterý informovali, že z výběhu v Srní zřejmě uteklo několik vlků. Ze třináctičlenné smečky napočítali devět jedinců, o ostatních nevědí.

Kromě jednoho vlka, který se neustále pohybuje u návštěvnického centra, lidé viděli šelmu minulý týden také u Hartmanic. Jednoho zabitého vlka našli nedávno správci v oblasti pod Poledníkem.

4. srpna 2025
