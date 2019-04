Studentka z Plzně vyhrála mezinárodní soutěž s kolekcí plavek á la New York

17:17 , aktualizováno 17:17

Anna Manglová sní o cestě do New Yorku. Nadšeně sleduje fotky, kde se ve sklech mrakodrapů promítá nebe a po obrovských plochách se zrcadlí oblaka. Kousek tamější architektury vtiskla do své kolekce plavek. Plzeňská studentka s ní před několika dny vyhrála mezinárodní návrhářskou soutěž v Prešově.