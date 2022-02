Plzeňský kraj láká do regionu filmaře, letos je podpoří rekordní částkou

Důvodem uvolnění většího množství peněz je jedna z nově stanovených strategických priorit kraje, která cílí na rozvoj filmového turismu a podporu filmových natáčení v regionu. Spolu s navýšením příspěvku pro filmové štáby byl nově zřízen transparentní grantový program, který bude s podporou provázaný.

„Dosud filmaři mohli žádat formou celoročně otevřené výzvy, a to až do vyčerpání vyčleněných prostředků. S ohledem na to, že jsme do této chvíle měli v průměru 1,5 milionu na rok, se bohužel v posledních dvou letech stávalo, že vyčleněné finance byly vyčerpány hned z kraje roku. Nám se pak shromažďovaly další a další žádosti, kterým jsme již nemohli bohužel vyhovět,“ sdělil náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíšek.

Kraj rozdal na podporu filmových projektů v roce 2020 1,2 milionu a o rok dříve 1,68 milionu korun.

Podávat žádosti bude možné v online aplikaci od 23. února do 15. dubna. „Žádat lze na projekty, které budou v kraji realizovány od 1. ledna letošního roku až do 30. září roku 2023. Podpora je cílena konkrétně na vznik celovečerních nebo krátkometrážních hraných nebo animovaných filmů či seriálů, dokumentů a studentských a amatérských děl,“ konstatuje Ženíšek.

„S ohledem na nárůst aktivit filmové kanceláře a výrazný příliv filmařů do kraje v posledních dvou letech je skutečně vynikající zprávou nejen navýšení rozpočtu Plzeňského kraje na podporu filmových projektů, ale spolu s tím i zřízení grantového programu, do kterého mohou filmaři žádat,“ uvedla Radka Šámalová z Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje.

Zájem filmařů o Plzeňský kraj v poslední době výrazně narostl. Před nedávnem tady natáčeli například Jan Svěrák, Vojta Kotek, Vica Kerekes, Lukáš Vaculík, Tomáš Vorel nebo Václav Neužil.

Produkce si v regionu vybírají zejména atraktivní šumavské lokality, hrady a zámky, jako jsou třeba Švihov, Rabí nebo Horšovský Týn, i industriální památky. K těm patří třeba bývalý kaolinový důl v Nevřeni.

Loni na jaře si jako vhodnou lokaci pro některé scény svého nového filmu vybral režisér Jan Svěrák město Plzeň. „Spolu se zhruba sedmdesátičlenným štábem tady natáčel vybrané scény k připravovanému snímku Betlémské světlo,” uvedla manažerka Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje Radka Šámalová.

Film vzniká podle knižních titulů Povídky a Nové povídky režisérova otce Zdeňka Svěráka, jenž si v něm taktéž zahraje jednu z hlavních rolí.

Betlémské světlo za zdmi borské věznice

Natáčel v borské věznici a na Nové scéně Divadla J. K. Tyla. „Dostat se do věznice je složité a pak je člověk zase rád, že se dostane ven. Bylo to určitě logisticky složité i pro vězeňskou službu, ale vše šlapalo jako hodinky. Byli hrozně milí. Člověk má z těchto míst respekt, je to jako točit v krematoriu. Je to nepatřičné. Tam nemáte co dělat, energie je tam zvláštní, ale když se to do filmu dostane a má to smysl, tak ať to je vězení, které je obrazově zajímavé,“ uvedl Jan Svěrák.

Nová scéna divadla bude v chystaném snímku znázorňovat varšavskou galerii umění. Filmaři si ji zvolili z důvodu jejího moderního architektonického rázu a taktéž svou roli sehrály i projíždějící tramvaje, které mají stejně jako ve Varšavě žlutou barvu. Ve Svěrákově novince, která bude mít premiéru v březnu, se představí také Daniela Kolářová jako jeho manželka, dále Ondřej Vetchý, Tereza Ramba, Vladimír Javorský či Vojta Kotek. Právě on se zúčastnil také plzeňského natáčení.

„Hraji postavu, kterou píše pan autor Šejnoha, jehož hraje Zdeněk Svěrák. Jsem nadšený, že zase pracuji a že tady mohu být. Ono je to tak, že člověk nemá buď nic, nebo toho má strašně moc,“ uvedl oblíbený český herec během natáčení.

Tady hlídáme my ukáže krásy Šumavy

V té době zkoušel také představení Jan Werich, v němž ztvárnil titulní roli, a točil závěrečný díl série o Marii Terezii. První díl tohoto seriálu se shodou okolností částečně natáčel také v Plzeňském kraji. Jako kulisa jedné ze scén posloužila jízdárna ve Světcích u Tachova.

Dalším výrazným snímkem odehrávajícím se v regionu je komedie Tady hlídáme my. Pokračování rodinného filmu Tady hlídám já z roku 2012 divákovi představí nejen spousty psích mazlíčků, ale také mnohé šumavské lokality od Černého jezera, okolí Kašperských Hor, známý Hradlový most u Modravy až po město Klatovy a zdejší oblíbený turistický cíl Černou věž.

Ve snímku hrají třeba Lukáš Vaculík, Veronika Divišová, Nela Boudová, Pavel Nový nebo Roman Skamene. Objeví se tu i celá řada komparsistů z řad obyvatel Šumavy. Ve scéně z výstavy jezevčíků účinkovalo asi sto padesát lidí a k tomu jednou tolik psů.

„V loňském roce získal finanční podporu například snímek Nikdo mě nemá rád režisérského dua Weinreb a Kazda a v předešlých letech také například Prvok, Šampón, Tečka a Karel režiséra a spisovatele Patrika Hartla,” doplnil zástupce filmové kanceláře David Brabec. V obou dílech hraje velkou roli Plzeň, kde štáby strávily hodně natáčecích dnů.

„Využily lokace, jako jsou KD Šeříkovka, nákupní centrum Tesco na Borských polích nebo kavárna Le Frenchie na plzeňském náměstí,“ říká Brabec. Filmaři ve všech případech museli hradit pronájem zabraných míst, hradit zábory a s tím spojené poplatky například za ušlý zisk z parkovacích stání.

„Využívali služeb místních hasičů, záchranné služby nebo zapojili dokonce i lokální trhovce. Toto vše reflektuje, že částka vložená filmovým produkcím se do města několikanásobně vrací právě v podobě investic do místní infrastruktury,” doplnil Brabec.

„V rámci letošního roku jednáme například s producenty MasterFilm, kteří se chystají v kraji natáčet snímek Citlivý člověk a spolu s tím žádat o finanční podporu. Československý snímek vzniká na motivy stejnojmenné knihy spisovatele Jáchyma Topola,“ prozradila Šámalová.

Na začátku března přijede na hrad Gutštejn štáb druhého dílu pohádky Princezna zakletá v čase.

