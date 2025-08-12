Z šumavského výběhu uteklo několik vlků, mohou se pohybovat v okolí Srní

Vlk se začal pohybovat v těsné blízkosti vlčího výběhu v pátek. Správci Národního parku (NP) Šumava ještě tentýž den výběh pro veřejnost uzavřeli a napočítali uvnitř výběhu celkem 10 vlků ze třinácti.
Vlky sčítali i další dny, naposledy v úterý ráno. To se dobrali čísla devět.
„I když ze zkušeností víme, že to nemusí znamenat to, že ve výběhu nějací vlci chybí, protože je ve více než tříhektarovém výběhu velké množství úkrytů, kde se vlci mohou velmi efektivně skrýt, je to pro nás impulsem ke stanovení krizového štábu s jasně danými úkoly,“ vysvětlil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.
Hlavním úkolem krizového štábu je najít a odchytit vlky, kteří vykazují nižší míru plachosti. Takovým jedincem je právě vlk, který se opakovaně pohyboval kolem výběhu.
Správci musí také najít místo, odkud vlci utekli. V pondělí mluvčí NP Jan Dvořák řekl, že našli v plotu místo, které bylo poškozené – podhrabané. „Ten ale nebyl natolik velký, aby se jím dospělý vlk protáhl,“ domnívá se mluvčí s tím, že musí proto prověřit další možnost, jako třeba půdní sesuv v kamenném moři, uvnitř výběhu a podobně.
Všichni vlci chovaní v návštěvnickém centru jsou čipováni. Žádný z monitorovaných vlků zatím nevykazoval chování, které by bylo pro člověka nebezpečné. Může však vykazovat nižší míru plachosti.
„V případě setkání s takovým vlkem platí úplně stejná pravidla, jako setkání s jakoukoliv jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje, tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku,“ radí mluvčí parku.