Z šumavského výběhu uteklo několik vlků, mohou se pohybovat v okolí Srní

Autor: ,
  10:56
U Srní na Šumavě se může volně pohybovat několik vlků. Správci národního parku dnes informovali, že šelmy podle všeho utekly z výběhu u návštěvnického centra. Ze třinácti vlků, kteří v něm mají být, dnes napočítali devět. Park nyní ustanovil k odchytu vlků krizový štáb. V uplynulých dnech přitom park pouze uváděl, že se v okolí výběhu pohybuje jeden toulavý vlk.
Lidé mohou v návštěvnickém centru v Srní na Šumavě pozorovat ve výběhu vlky.

Lidé mohou v návštěvnickém centru v Srní na Šumavě pozorovat ve výběhu vlky. | foto: David Peltán, MAFRA

Návštěvnické centrum v Srní je věnované vlkům.
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku...
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku...
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku...
11 fotografií

Vlk se začal pohybovat v těsné blízkosti vlčího výběhu v pátek. Správci Národního parku (NP) Šumava ještě tentýž den výběh pro veřejnost uzavřeli a napočítali uvnitř výběhu celkem 10 vlků ze třinácti.

Vlky sčítali i další dny, naposledy v úterý ráno. To se dobrali čísla devět.

„I když ze zkušeností víme, že to nemusí znamenat to, že ve výběhu nějací vlci chybí, protože je ve více než tříhektarovém výběhu velké množství úkrytů, kde se vlci mohou velmi efektivně skrýt, je to pro nás impulsem ke stanovení krizového štábu s jasně danými úkoly,“ vysvětlil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Hlavním úkolem krizového štábu je najít a odchytit vlky, kteří vykazují nižší míru plachosti. Takovým jedincem je právě vlk, který se opakovaně pohyboval kolem výběhu.

Správci musí také najít místo, odkud vlci utekli. V pondělí mluvčí NP Jan Dvořák řekl, že našli v plotu místo, které bylo poškozené – podhrabané. „Ten ale nebyl natolik velký, aby se jím dospělý vlk protáhl,“ domnívá se mluvčí s tím, že musí proto prověřit další možnost, jako třeba půdní sesuv v kamenném moři, uvnitř výběhu a podobně.

Všichni vlci chovaní v návštěvnickém centru jsou čipováni. Žádný z monitorovaných vlků zatím nevykazoval chování, které by bylo pro člověka nebezpečné. Může však vykazovat nižší míru plachosti.

„V případě setkání s takovým vlkem platí úplně stejná pravidla, jako setkání s jakoukoliv jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje, tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku,“ radí mluvčí parku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Rangers - Plzeň v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Parádní otočka a vzhůru na dalšího soupeře. Fotbalisté Plzně vyřadili Servette Ženeva a ve 3. předkole Ligy mistrů je čekají Rangers. Začíná se ve Skotsku 5. srpna od 20:45. Kde můžete zápas obou...

Filip Turek za svou jízdu 200 km/h vyvázl bez trestu

Europoslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek nebude potrestaný za svou zběsilou jízdu po dálnici v rychlosti 200 kilometrů za hodinu. Policie případ vyhodnotila jako přestupek a předala...

Ukrajinec pózoval v kašně na náměstí, kromě kamaráda ho natáčeli i strážníci

Jedna z kašen na centrálním náměstí v Plzni opět zlákala dalšího cizince, aby se v ní vykoupal. Tentokrát šlo o Ukrajince, který v nádrži pózoval a vyzkoušel i proud vody z chrliče. Zakázanou koupel...

U Srní na Šumavě se může pohybovat několik vlků. Park uvedl, že utekli z výběhu

U Srní na Šumavě se může volně pohybovat několik vlků. Správci národního parku dnes informovali, že šelmy podle všeho utekly z výběhu u návštěvnického centra. Ze třinácti vlků, kteří v něm mají být,...

12. srpna 2025  10:56

Strážníci zachraňovali srnce uvázlého v kovovém plotě, pomohla improvizace

Hever používají plzeňští strážníci při své práci poměrně často. Kromě toho, že pomáhají řidičům s píchlými pneumatikami, nářadí používají i při záchraně zvířat. Naposledy po heveru sáhli v neděli,...

12. srpna 2025  9:33

Plzeň - Rangers v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Fiasko v prvním utkání a pokus o zázrak na domácím hřišti. Fotbalisté Plzně budou v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers dohánět ztrátu po prohře 0:3 z Ibrox Stadium. Kde můžete jejich...

11. srpna 2025  19:35

Obrat? Musíme podat až heroický výkon, míní Koubek před odvetou s Rangers

Tahle mise se zdá ztracená. Jistě, v předkolech evropských pohárů už fotbalisté Plzně dokázali v minulosti předvést vítěznou otočku. Ale ještě nikdy ne ve chvíli, kdy doháněli tříbrankovou ztrátu,...

11. srpna 2025  19:07

Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...

11. srpna 2025  18:26

Kolem výběhu v Srní se potuluje vlk, odchyt do klece komplikují turisté

Správa Národního parku Šumava se už čtvrtý den snaží odchytit vlka, který se pohybuje v okolí vlčího výběhu v Srní. Chytrému zvířeti se do odchytové klece zatím nechce, navíc jeho odchyt komplikují...

11. srpna 2025  13:35

Extrémní obrat, rozhodli jedinci, kritizuje pakt SOCDEM se Stačilo! exprimátor Plzně

Premium

V minulosti jeden z nejznámějších sociálních demokratů v Plzeňském kraji Martin Zrzavecký ukončil členství v SOCDEM. Byla to reakce na spolupráci strany s hnutím Stačilo! „To byl začátek cesty, která...

11. srpna 2025

Žena s psychickými problémy odešla z domova, vzala i dceru. Hledali je několik dní

Policisté odvolali pátrání po jednatřicetileté ženě z Tachova, která minulý týden odešla i se svojí tříletou dcerou z domova. Pohřešovaná žena trpící psychickými problémy se v pondělí sama přihlásila...

11. srpna 2025  9:03,  aktualizováno  10:51

Senior na Klatovsku v prudké zatáčce přeletěl svodidla, v autě na místě zemřel

V prudké zatáčce u Javorné na Klatovsku v neděli odpoledne nezastavila ani svodidla 76letého řidiče v osobním autě. Vozidlo se dostalo až za ně a tam narazilo do stromu. Muž na místě zemřel. V autě...

10. srpna 2025  20:15

Policie hledala ženu s dcerou z Tachovska. Sama se přihlásila

Tachovští kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání po jednatřicetileté ženě s tříletou dcerou. Matka s dítětem odešla z domova v Tachově a naposledy byla spatřena 6. srpna v autobuse v tachovském...

10. srpna 2025  19:49

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Malí, přitom schopní. Dotační rekordmani se nebojí složité administrativy

Jsou malé, ale šikovné. To by se dalo říct například o obci Pasečnice, Hejná či Přestavlky. Sice v nich žije jen kolem dvou set obyvatel, ale staly se premianty v čerpání dotací v Plzeňském kraji....

10. srpna 2025  8:24

Není důvod panikařit. Durosinmi nemá formu, říkal Koubek po další ztrátě

Stejně jako před dvěma týdny proti Jablonci ztratili doma ligový zápas až v závěru. Fotbalisté Plzně remizovali ve čtvrtém kole se Slováckem 1:1, když jim v nastaveném čase sebral výhru Michal...

10. srpna 2025  7:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.