Od nové lanovky na šumavských Samotách developera dělí souhlas ministerstva

Investor má za sebou povolení k využití pozemku z rukou bývalého ředitele Národního parku Šumava Jiřího Mánka, pak zamítnutí stávajícím ředitelem Pavlem Hubeným z roku 2015. Ten ale nově s využitím pozemku pro lanovku souhlasí. Změnu názoru vysvětluje měnící se legislativou.

Jisté tedy je, že ledy by se po letech příprav měly pohnout. „Investorovi nezbývá než myslet si, že se nacházíme v Kocourkově,“ shrnul Mánek, který projekt v roce 2013 povolil tak, že investorovi udělil výjimku.

„Případ si po těch letech do detailu nepamatuji, ale vím, že jsme několikrát o případu jednali s městem Železná Ruda, s investorem. Projektu jsme věnovali spoustu úsilí, pozemek není přírodně tak cenný, aby nešel realizovat. Vůbec jsem nepochopil, proč byl projekt zastavený, a to zvlášť ve chvíli, kdy je potřebný pozemek v územním plánu jako zastavitelné území,“ dodal Mánek.

Hubený uvedl, že když v roce 2014 nastoupil jako ředitel, byl přesvědčený, že projekt nejde s pomocí výjimky povolit.

„Kácení ve druhé zóně by popíralo samotný smysl existence národního parku,“ sdělil v roce 2015. Park prý ale stejně pokračoval v hledání řešení. „Někdy v roce 2016 se ale posudky shodly na tom, že projekt není možné povolit. Informovali jsme tedy investora i Železnou Rudu a projekt jsme poslali k ledu,“ popsal Hubený.

Zlom podle něj nastal v roce 2017, kdy se novelizoval zákon o národním parku.

Další podmínka splněna: zonace parku

„Nově se totiž definovala území, kde neplatí cíle ochrany přírody. To se týká zastavěných a zastavitelných území obcí. V roce 2018 jsme tedy začali znovu. První rok jsme strávili tím, že jsme hledali způsob, jak pozemek směníme za jiný, ale zjistili jsme, že to není cesta. Nakonec jsme se poučili v Krkonošském národním parku a rozhodli jsme se les dlouhodobě pronajmout. Chybí už jen souhlas ministerstva životního prostředí a výjimka ministerstva financí, která je nutná pro dobu pronájmu delší než osm let, v tomto případě to bude 30 let,“ vysvětlil Hubený s tím, že splněna musela být ještě jedna podmínka, kterou bylo dokončení zonace národního parku. To se stalo loni.

Ondřej Charvát z Ministerstva životního prostředí (MŽP) uvedl, že došlo k rozdělení pozemku parcelní číslo 385/17 na tři části, kdy nově vzniklý pozemek 385/45 o výměře 9 006 čtverečních metrů by měl být následně pronajat minimálně na 30 let pro umístění lanové dráhy, sjezdového svahu a obslužné polní cesty.

„Věc je stále ještě v řešení, v současné době probíhají další jednání na úrovni MŽP a Správy NPŠ, k jejímu uzavření by mohlo dojít v průběhu ledna,“ dodal Charvát.

„S projektem stále počítáme. V tuto chvíli čekáme na další stanoviska od národního parku a ministerstva životního prostředí,“ sdělila mluvčí Trigemy Petra Martínková.

Stavební povolení na kratší vlek

Starosta Železné Rudy Filip Smola řekl, že se jedná o obrovský projekt za zhruba 700 milionů korun, díky kterému by se Železná Ruda začala výrazně rozvíjet.

Trigema má sice stavební povolení, ovšem na kratší variantu vleku. Tato možnost však nedává ekonomický smysl a bez vybudování lanovky, která povede až na hektarový pozemek v národním parku, není Trigema ochotná do projektu jít.

Lanovka totiž pak povede až k takzvané dálnici, která je nejvíce vytíženou turistickou silnicí na Šumavě. Propojuje Železnorudsko s Modravou. K ní se budou lanovkou dopravovat v zimě běžkaři, v létě pak cyklisté a turisté. Vzhledem k tomu, že Trigema hodlá vybudovat i bikerské centrum a bobovou dráhu, využití lanovky bude ještě větší.

„Představa společnosti je jasná – vybudovat novou sedačkovou lanovku, která by nahradila stávající vlek a byla by delší o zhruba 250 metrů,“ shrnul Smola. Podle něj dnes chtějí podobné areály fungovat celoročně, což by na Samotách bez dlouhé varianty lanovky nešlo.

Provozovatel stávajícího vleku na Samotách a majitel části tamních pozemků Jaroslav Lučan také mluví o tom, že Železnou Rudu by projekt hodně zatraktivnil. „Někdo ho léta brzdí, ale nevím kdo,“ posteskl si. Na prodeji pozemků Trigemě je již mnoho let dohodnutý.

Smola připomněl, že vybudováním nového sportovního areálu dojde ke vzniku 80 nových pracovních míst, přibude nejen lanovka, ale i nová infrastruktura, tedy 700 krytých parkovacích míst, což pomůže městu vyřešit jeho nejobtížnější problém. Firma vybuduje restauraci, nové chodníky, osvětlení, ubytovací kapacity.