Napoleonské války se dotkly i Plzeňska. Připomněla je rekonstrukce bitvy

Saští vojáci dorazili 24. dubna 1813 a zdrželi se do druhého dne. Ve městě nocovalo 463 mužů a 367 koní. Na plzeňském panství se tehdy nacházelo celkem 1944 mužů, 2068 koní a saský generální štáb. Na křimickém a malesickém panství se nacházelo dalších 1228 mužů a 1424 koní,“ uvedl historik a archivář Jiří Sankot.

Události připomněly Napoleonské slavnosti, které se před týdnem konaly na zámku v Křimicích. „Akce je vzpomínkou na vojáky, kteří procházeli Plzní a zastavili se také v Křimicích. Účastní se jí 140 členů z dvanácti různých historických klubů. Ti přijeli z Čech, Francie, Polska a Německa. Je to komunita nadšenců, která žije akcemi s napoleonskou tematikou,“ říká za pořádající sdružení TeBeDePa Hana Baudry.

Napoleonské slavnosti se v Plzni konaly podruhé. „Ve městě se hodně připomíná druhá světová válka, středověk, období vlády Rudolfa II. nebo dobývání Mansfeldovými vojsky. Akce z časů napoleonských válek tady ale chyběla. Přestože se regionu dotkly,“ dodává.

Ruští vojáci prošli krajem několikrát

Mezi léty 1798 a 1800 prošlo Čechami cestou do Německa a Itálie či při návratu do vlasti po několika trasách téměř padesát tisíc ruských vojáků pod velením generála Suvorovova. Byli spojenci Rakouska v rámci protinapoleonské koalice.

„Například pluk donských kozáků několik týdnů nocoval ve vsích na okraji brdských lesů. Další pluky pobývaly kolem Starého Plzence a v celém okolí Plzně,“ sděluje Sankot. Podle Pamětí města Plzně navštívili ruští vojáci město a jeho okolí dvakrát během roku 1799. A 23. července 1799 táhli krajem, dokonce i přes Plzeň, mušketýři a dělostřelci pod vedením generála Essena III. Jejich cílem byla Itálie.

V prosinci se ruští vojáci stejnou cestou vraceli do vlasti. Návrat byl nařízen ruským carem v listopadu 1799 poté, co se začala pod Napoleonovým tlakem rozpadat vojenská aliance s Rakouskem. Ruské vojsko vedli generalissimus Alexander Vasiljevič Suvorov a generální poručík Andrej Ivanovič kníže Gorčakov.

V roce 1800 byli v Plzni drženi francouzští zajatci a během Svatojánského trhu byli rozvezeni do okolních obcí, konkrétně do Litic a do Křimic.

V roce 1815, v souvislosti s bitvou u belgického Waterloo, procházelo Plzní a jejím okolím opět ruské vojsko. Tažení trvalo od 8. do 15. června a vojáci se ve městě zdrželi vždy jeden den. Ruské vojsko nyní pochodovalo v pěti oddílech a v celkové síle více než 45 tisíc mužů.