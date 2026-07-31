Oznámení o intoxikaci několika lidí pod mostem přijali policisté okolo půl deváté ráno.
„Na místo ihned vyjely hlídky policie. Policisté se strážníky jednoho muže resuscitovali a po příjezdu záchranářů byl stabilizován,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Záchranáři nakonec do nemocnice převezli dva lidi. „Na místě zasahovaly naše dvě výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, rendez-vous s lékařem a inspektor provozu. Do zdravotnického zařízení jsme po ošetření převezli dvě osoby se závažnými projevy intoxikace,“ potvrdil za záchrannou službu Martin Bouček.
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Dodal, že zdravotní stav dalších dvou lidí nevyžadoval další ošetření a mohly tak být ponechány na místě pod dohledem policistů.
Čím se skupina bezdomovců intoxikovala, zatím není jasné. Někteří zvraceli, jiní blouznili, či se chovali agresivně. Podle serveru Krimi-Plzeň skupinka vyřezávala měď z drátů a kolem nich se nacházela vodní dýmka, bomba s heliem, plechovka toluenu, lahev s rajským plynem, krabičky od HHC a různé látky.
„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. Prověřují veškeré okolnosti této události,“ uzavřela policejní mluvčí.