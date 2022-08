Přísedícího soudu v Plzni napadli dva opilci, dostal rány pěstí a kopance

Přivolaní policisté později zadrželi dva podezřelé. Oba byli pod vlivem alkoholu, nadýchali přes dvě promile.

„Věc prověřujeme jako přestupek. U jednoho z podezřelých jako přestupek proti občanskému soužití, u druhého jako neuposlechnutí výzvy úřední osoby,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Podle policie stál pětapadesátiletý poškozený u svého auta, když k němu přišli dva muži. Po kratší konverzaci ho jeden z nich napadl.

Podle serveru Blesk.cz útočníci napadli člena trestního senátu Krajského soudu v Plzni.

Zraněný muž skončil v nemocnici, dostal několik úderů pěstí do spánku a kopanec do hlavy a do břicha. Pokračování útoku zabránil náhodný kolemjdoucí. Jaký byl motiv násilného činu, není jasné.

Jeden z útočníků údajně podle Blesku řekl, že je městský policista. Policejní mluvčí ale nic takového nepotvrdila.