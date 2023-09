Opilec v Plzni napadl malé dítě, zakrvácený chlapec skončil v nemocnici

„Přijali jsme oznámení o napadení dítěte, ale vzhledem k věku poškozeného nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Dagmar Brožová.

Jako první na případ upozornil server Krimi Plzeň. Podle jeho informací se událost odehrála v pátek kolem 22. hodiny v Technické ulici v Plzni. Z vnitrobloku byl slyšet křik, svědci proto přivolali městskou policii.

„Nikdy jsem neviděla nic tak příšerného, ten muž toho malého zvedl a praštil s ním o zem, úplně jako s kusem hadru, myslela jsem, že ho chce zabít,“ uvedla svědkyně Krimi Plzeň.

Dítě si do péče převzali záchranáři. „Vše co k tomu mohu říci je, že jsme si dítě převzali do péče a vezli ho do nemocnice k dalšímu ošetření a vyšetření do nemocnice,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Vzhledem k věku dítěte a vyšetřování nemohla komentovat rozsah zranění.

Strážníci útočníka dopadli a skončil v cele. Podle svědků se jedná o partnera matky napadeného chlapce.

„Vyšetřování je na počátku, nebudeme poskytovat žádné informace,“ dodala Sochorová.