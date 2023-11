Žena hodila s úřednicí o zeď, když jí nedala čip pro psa zdarma. Dostala podmínku

U soudu bylo pořádně rušno. Poté, co soudce vyslovil rozsudek, starší z žen začala vykřikovat, že je to všechno lež a že její dcera nic neprovedla. Po několika upozorněních ji soudce vykázal ze soudní síně. Při odchodu ještě zakřičela: „Moje dcera nic neudělala. Zničil jste jí život.“

Spor se vloni v březnu rozhořel na radnici centrálního plzeňského městského obvodu kvůli čipu, který chtěly ženy pro psa od úřednic zdarma. Zaměstnankyně úřadu ženám vysvětlovaly, že pro čip musejí k veterináři a tam za něj zaplatí 400 až 600 korun. Teprve poté mohou přijít přihlásit psa a zaplatit poplatek.

„Přišly s tím, že jim veterinář řekl, že čip proplatíme. Vysvětlovala jsem jim, že to není možné. Tvrdily, že peníze na čip nemají, protože pobírají dávky v hmotné nouzi. S kolegyní v kanceláři jsme se jim to snažily vysvětlit. Rozčílilo je to. Protože nadávaly na všechno, kolegyně vstala a řekla, že to nevyřešíme. Otevřela dveře od kanceláře a řekla: Prosím. Mladší z žen šla,“ popsala u květnového soudu počátek konfliktu úřednice, která pak slyšela, jak mladší z žen nadává na chodbě její kolegyni.

Napadená žena uvedla, že mladší ze souzených na chodbě řekla, ať se uklidní a netyká ji. „Chytila mě za vlasy, tlačila mi hlavu k zemi. Snažila jsem se z toho dostat. Viděla jsem, jak napřahuje ruku. Začala jsem křičet o pomoc. Když se otevřely dveře od protější kanceláře, mladší z žen se mnou hodila na zeď. Padla jsem. Když jsem se zvedala, ta starší mě udeřila rukou do zad,“ sdělila úřednice, která tehdy skončila v pracovní neschopnosti.

Obě obžalované ženy od začátku naopak tvrdily, že se násilí nedopustily, ale napadené byly ony.

