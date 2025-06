Jako Hrušínský v Discopříběhu. Naháč se proběhl po plzeňském náměstí

Zkušený mořský vlk seznamuje desetiletého Dejva s krásami i nástrahami oceánu, učí ho všemu, co musí pořádný námořník znát, ale hlavně si užívá nevšední chvíle po boku milovaného potomka. Plavba snů,...

Nejen cyklisté, ale i pěší turisté mohou o prázdninách využít přímý autobusový spoj z Ostravy do Jeseníků. O víkendech a státních svátcích je v provozu oblíbená linka z Ostravy přes Opavu, Bruntál a...

Kriminalisté stíhají jednadvacetiletého cizince z usmrcení z nedbalosti. Podle nich způsobil na Domažlicku vážnou dopravní nehodu, při které zemřeli jeho čtyři spolujezdci. Soudce ho poslal do vazby.

Za nehodu u Seče, při níž zemřel senior, dostal řidič podmínku a zákaz řízení

Soud potrestal podmínkou a zákazem řízení dvaapadesátiletého řidiče, který u Seče na Plzeňsku vjel do protisměru a narazil do auta seniora. Ten kolizi nepřežil. Proč viník přejel do protisměru, není...