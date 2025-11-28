Vzhledem k tomu, že vánoční strom pro náměstí Republiky roste zpravidla více než třicet let, měl by po čase péči o stromek až do doby jeho kácení převzít od rodičů jejich potomek. „Proto by měl sazenici přebírat dvougenerační tým rodič a dítě, ideálně školního věku,“ žádá veřejnost Milan Sekáč, vedoucí oddělení městských lesů.
Stromky budou lesáci rozdávat už tuto neděli na náměstí Republiky ve 14 hodin. Ti také mohou zájemcům poradit s výsadbou a na oplátku očekávají, že je budou pěstitelé průběžně informovat, jak se stromkům daří.
Ve Stodu pokáceli vánoční smrk pro Plzeň. Je to krasavec, jaký se jen tak nevidí
Plzeň si letos připomíná 100 let od prvního rozsvíceného vánočního stromu právě na prostranství u katedrály svatého Bartoloměje.
„Chtěli jsme na tuto skutečnost upozornit. Město proto každému, kdo projeví zájem, daruje sazenici živého vánočního stromku, aby si ho mohl vysadit na svůj pozemek. Přichystáno bude rovných sto stromků. Přednost budou mít rodiny s dětmi,“ upozorňuje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar.
Podle něj je to skvělá příležitost především pro nejmenší, kteří tak budou moct sledovat, jak jim stromek roste a naučí se o něj pečovat. „A některý z této stovky rozdaných stromů se třeba jednou stane také ozdobou vánočního náměstí,“ doufá Tolar.
Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromy na veřejných prostranstvích se v Evropě ujala po první světové válce. První veřejný vánoční strom v Československu vztyčili v Brně roku 1924. Tradice vznikla na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, který o vánočním čase našel v lese malou opuštěnou dívku. Z jeho iniciativy pak pod stromeček lidé přispívali na stavbu dětského domova pro opuštěné děti.
V Plzni byl první vánoční strom republiky postaven na náměstí o rok později. „Městská rada určila, aby byl v obecním polesí Pytel vyhledán urostlý smrk a za pomoci hasičů a vojáků vztyčen. Osvětlení žárovkami instalovaly Západočeské elektrárenské podniky a elektrický proud dodávala Škodovka jako sponzorský dar,“ připomněla část historie Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP).
Pokladničky na peníze a koše na věcné dary se plnily pro sociální účely Červeného kříže a Masarykovy ligy proti tuberkulóze.
„Každý večer až do 20. prosince se pod stromem konala vystoupení pěveckých sborů, koncerty hudby plzeňské posádky a železničářů. Tato zvyklost se za první republiky rychle rozšířila do dalších měst a vesnic,“ pokračuje Žáková.
V neděli rozsvítí smrk ztepilý
Letošním vánočním stromem v Plzni je zhruba 35 let starý smrk ztepilý, který rostl na zahradě u manželů Jungbauerových ve Stodě na Plzeňsku. Podle lidí ze správy SVSMP má zřejmě nejkrásnější a nejpravidelnější korunu z dosavadních vánočních stromů od začátku 90. let minulého století.
Primátor Plzně Roman Zarzycký ho spolu s biskupem Tomášem Holubem slavnostně rozsvítí v neděli v 18 hodin. Následovat bude vystoupení zpěvačky Moniky Bagárové.