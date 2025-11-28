Před 100 lety poprvé v Plzni rozsvítili vánoční strom, město rozdá sazenice

Autor:
  12:12
Plzeň si letos připomíná 100 let od doby, kdy se na náměstí Republiky poprvé rozsvítil vánoční strom. Kulaté výročí město připomene darováním stejného počtu sazenic živých stromků. Zájemci si je pak vysadí na svůj pozemek a možná se některý z nich v budoucnu stane vánoční ozdobou plzeňského náměstí.
Historie rozsvěcování vánočního stromu na plzeňském náměstí Republiky sahá až do roku 1925.

Historie rozsvěcování vánočního stromu na plzeňském náměstí Republiky sahá až do roku 1925. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Historie rozsvěcování vánočního stromu na plzeňském náměstí Republiky sahá až do roku 1925.
Historie rozsvěcování vánočního stromu na plzeňském náměstí Republiky sahá až do roku 1925.
Historie rozsvěcování vánočního stromu na plzeňském náměstí Republiky sahá až do roku 1925.
Historie rozsvěcování vánočního stromu na plzeňském náměstí Republiky sahá až do roku 1925.
37 fotografií

Vzhledem k tomu, že vánoční strom pro náměstí Republiky roste zpravidla více než třicet let, měl by po čase péči o stromek až do doby jeho kácení převzít od rodičů jejich potomek. „Proto by měl sazenici přebírat dvougenerační tým rodič a dítě, ideálně školního věku,“ žádá veřejnost Milan Sekáč, vedoucí oddělení městských lesů.

Stromky budou lesáci rozdávat už tuto neděli na náměstí Republiky ve 14 hodin. Ti také mohou zájemcům poradit s výsadbou a na oplátku očekávají, že je budou pěstitelé průběžně informovat, jak se stromkům daří.

Ve Stodu pokáceli vánoční smrk pro Plzeň. Je to krasavec, jaký se jen tak nevidí

Plzeň si letos připomíná 100 let od prvního rozsvíceného vánočního stromu právě na prostranství u katedrály svatého Bartoloměje.

„Chtěli jsme na tuto skutečnost upozornit. Město proto každému, kdo projeví zájem, daruje sazenici živého vánočního stromku, aby si ho mohl vysadit na svůj pozemek. Přichystáno bude rovných sto stromků. Přednost budou mít rodiny s dětmi,“ upozorňuje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar.

Podle něj je to skvělá příležitost především pro nejmenší, kteří tak budou moct sledovat, jak jim stromek roste a naučí se o něj pečovat. „A některý z této stovky rozdaných stromů se třeba jednou stane také ozdobou vánočního náměstí,“ doufá Tolar.

Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromy na veřejných prostranstvích se v Evropě ujala po první světové válce. První veřejný vánoční strom v Československu vztyčili v Brně roku 1924. Tradice vznikla na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, který o vánočním čase našel v lese malou opuštěnou dívku. Z jeho iniciativy pak pod stromeček lidé přispívali na stavbu dětského domova pro opuštěné děti.

V Plzni byl první vánoční strom republiky postaven na náměstí o rok později. „Městská rada určila, aby byl v obecním polesí Pytel vyhledán urostlý smrk a za pomoci hasičů a vojáků vztyčen. Osvětlení žárovkami instalovaly Západočeské elektrárenské podniky a elektrický proud dodávala Škodovka jako sponzorský dar,“ připomněla část historie Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP).

Plzeňské vánoční trhy navštěvují každoročně tisíce návštěvníků. (5. prosince 2023)
Vánoční trhy na náměstí Republiky v Plzni začaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 23. prosince. (27. listopadu 2025)
Vánoční trhy na náměstí Republiky v Plzni začaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 23. prosince. (27. listopadu 2025)
Vánoční trhy na náměstí Republiky v Plzni začaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 23. prosince. (27. listopadu 2025)
37 fotografií

Pokladničky na peníze a koše na věcné dary se plnily pro sociální účely Červeného kříže a Masarykovy ligy proti tuberkulóze.

„Každý večer až do 20. prosince se pod stromem konala vystoupení pěveckých sborů, koncerty hudby plzeňské posádky a železničářů. Tato zvyklost se za první republiky rychle rozšířila do dalších měst a vesnic,“ pokračuje Žáková.

V neděli rozsvítí smrk ztepilý

Letošním vánočním stromem v Plzni je zhruba 35 let starý smrk ztepilý, který rostl na zahradě u manželů Jungbauerových ve Stodě na Plzeňsku. Podle lidí ze správy SVSMP má zřejmě nejkrásnější a nejpravidelnější korunu z dosavadních vánočních stromů od začátku 90. let minulého století.

Primátor Plzně Roman Zarzycký ho spolu s biskupem Tomášem Holubem slavnostně rozsvítí v neděli v 18 hodin. Následovat bude vystoupení zpěvačky Moniky Bagárové.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Vánoční tramvaj v Plzni bude letos vypadat jako chaloupka, uvnitř bude i stromeček

Pracovníci dopravních podniků v Plzni polepují vánoční tramvaj. Ta letošní bude...

Od příští neděle bude po Plzni jezdit vánoční tramvaj. Ta letošní bude podle dopravního podniku výrazně jiná než v předchozích letech. Připomínat bude vánoční chaloupku na kolejích. Vůbec poprvé bude...

Začali stavět třetí nejvyšší obytný dům v Česku, pomůže i „samošplhací“ jeřáb

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni začala stavba základů výškové budovy Sisters. S věžemi vysokými 94 a 83 metrů bude třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Deset metrů hlubokou jámu pro základovou desku postupně doplní v...

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

Když máte víc dětí, je to jednodušší, tvrdí šestinásobná maminka

Pediatrička Eva Peroutková má šest dětí. Posledního syna Vítka porodila 13....

Napsat všechna jména členů rodiny Peroutkových z Plzně na zvonek u jejich domu by byl asi problém. Manželé Eva a Jiří mají totiž šest dětí. Pět bylo plánovaných, šestý Vítek byl překvapením....

Před 100 lety poprvé v Plzni rozsvítili vánoční strom, město rozdá sazenice

Plzeňské vánoční trhy navštěvují každoročně tisíce návštěvníků. (5. prosince...

Plzeň si letos připomíná 100 let od doby, kdy se na náměstí Republiky poprvé rozsvítil vánoční strom. Kulaté výročí město připomene darováním stejného počtu sazenic živých stromků. Zájemci si je pak...

28. listopadu 2025  12:12

Plzeň dál neporažená, Spartě pomohlo bodlo, body má i Sigma. A do jara ve třech?

S míčem se snaží projít Tomáš Ladra, sahá po něm Philipp Treu,

Posadil dlouhodobou jedničku, gólmana, který si nedávno odbyl debut v reprezentaci. Místo něj šoupl mezi tyče náhradníka, který si během podzimu postěžoval v médiích, jak ho štve, že nechytá. Navíc...

28. listopadu 2025  9:49

Škoda našich šancí, ale Freiburgu jsme to udělali hodně těžké, řekl plzeňský Memič

Plzeňský bek Amar Memič (vlevo) bojuje s Patrickem Osterhagem v utkání s...

Znovu si pronajal pravou stranu hřiště. Z pozice krajního beka kmital směrem vpřed i vzad, posílal centry do šestnáctky, ve druhém poločase se dostal i do nadějné střelecké pozice, ale míč mu na nárt...

27. listopadu 2025  22:42

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

27. listopadu 2025  20:44,  aktualizováno  20:54

Fanoušci Freiburgu v Plzni řádili ještě před zápasem, taky posprejovali kašnu

Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v...

Konflikt v klubu, nezaplacená útrata, posprejovaná kašna na náměstí Republiky nebo samolepky nalepené na všem, kde drží. Část příznivců Freiburgu, kteří přijeli na zápas Evropské ligy do Plzně, si...

27. listopadu 2025  20:22

Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva zraněné vyprostili

Nehoda dodávky a kamionu zablokovala D5, dva lidi museli vyprostit (27....

Nehoda dodávky a kamionu zastavila dnes odpoledne provoz na dálnici D5 za Rokycany ve směru z Prahy na Plzeň. Havárie se stala kolem 16:00, v 17:35 dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic...

27. listopadu 2025  17:01,  aktualizováno  18:05

Student vyfrézoval model motorky, na Hradě ho předal nejznámějšímu motorkáři Česka

Úspěšný student ZČU v Plzni Jiří Hruška (na snímku) věnoval prezidentovi Petru...

Váží necelé dva kilogramy, měří 20 centimetrů a je vyrobený ze slitiny hliníku. Vyfrézovaný model motorky převzal ve středu prezident České republiky Petr Pavel z rukou autora, mistra ČR a Evropy v...

27. listopadu 2025  14:25

Medik „léčil“ psa jehlou, drénem i rektální rourkou. Týrání to nebylo, rozhodl soud

Martin Švec čelí obžalobě z týrání zvířete. Podle spisu dělal na svém psovi...

Po pěti a půl letech od odebrání psa Artuše plzeňskému medikovi Martinu Švecovi dospěli soudci k pravomocnému rozsudku, a sice že medik psa netýral. Zvláštnost případu byla v tom, že podle obžaloby...

27. listopadu 2025  13:38

Plzeň a její osobnosti se stanou dějištěm německé literární fikce

Německá spisovatelka Marion Brasch představí nejznámější místa a především...

Plzeň se stane dějištěm jedné z povídek, které mají v příštím roce přitáhnout pozornost k Česku a jeho kultuře na známém frankfurtském knižním veletrhu. Na konci léta trávila v Plzni několik týdnů...

27. listopadu 2025  10:12

Centr Kořínek si zkusil hokej ve Freiburgu. Půl sezony jsem hrál beka, směje se

Petr Kořínek na lavičce plzeňských hokejistů

Na jaře 2003 mu bylo už sedmatřicet, jeho kariéra se pomalu chýlila ke konci. Měl za sebou parádní sezonu na Slovensku – ve Zvolenu v nejvyšší soutěži nasbíral přes šedesát kanadských bodů. Tehdy...

27. listopadu 2025  10:02

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

26. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  20:32

Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní Hyský

Trenér Martin Hyský (v černém) v hloučku fotbalistů plzeňské Viktorie.

Čeká ho třetí výzva v Evropské lize. A také souboj dvou neporažených týmů v soutěži. Po sladké výhře v Římě a domácí remíze s Fenerbahce povede ve čtvrtek kouč Martin Hyský fotbalisty Plzně proti...

26. listopadu 2025  18:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.