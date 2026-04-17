V Plzni rozkopali náměstí Republiky. Po přestavbě už ho autem neobjedete

Jitka Kubíková Šrámková
  9:54
Začíná turistická sezona a nejkrásnější část Plzně, náměstí Republiky s renesančními či barokními domy a gotickou katedrálou svatého Bartoloměje, je rozkopaná. Nad tím se pozastavují někteří kolemjdoucí, kteří pozorují postup prací, jejichž výsledkem má být hlavně vysázení stromů, výměna historických lamp za moderní, ořezání historické dlažby na menší rozměry, umístění mlžítek či kamenných podkov k sezení.

Někteří kolemjdoucí měli krátce po začátku prací starost o parkovací místa, kterých zde ubude na 70. Práce postupují hodně rychle. Není divu. Na podzim jsou volby a politici se zřejmě chtějí novou podobou náměstí pochlubit.

„Náměstí Republiky je výkladní skříní našeho města. Chceme, aby se zde občané i turisté cítili příjemně. Zachová si tvář, na kterou jsou Plzeňané zvyklí, zároveň se z něj stane příjemnější místo. Obnova bude probíhat po etapách. Na rekonstrukci celého 1,2 hektarového náměstí se předpokládají náklady ve výši přibližně 200 milionů korun,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.

Začalo se západní částí náměstí, což je prostor mezi katedrálou a biskupstvím. Do srpna letošního roku se promění v zónu se stromořadím jilmů či novým mobiliářem. Náklady na tuto část činí 55 milionů korun. Na místě už je odstraněná historická dlažba.

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni. Západní strana se stane pěší zónou a nově tu budou osazeny aleje z jilmů. (16. dubna 2026)
Po rekonstrukci náměstí na něm ubyde aut a možností parkování. (16. dubna 2026)
Po rekonstrukci náměstí na něm ubyde aut a možností parkování. (16. dubna 2026)
Po rekonstrukci náměstí na něm ubyde aut a možností parkování. (16. dubna 2026)
Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni. Západní strana se stane pěší zónou a nově tu budou osazeny aleje z jilmů. (16. dubna 2026)
70 fotografií

Právě tato západní část už zůstane pro auta uzavřená. Motoristé přitom doposud mohli kroužit kolem náměstí a třeba tímto způsobem hledat místo na parkování. To už možné není, nově se může přijet Prešovskou ulicí, objet náměstí ze tří čtvrtin a opustit ho Solní ulicí.

„Vadí mi úbytek parkovacích míst,“ uvedla žena pozorující postup prací. „Ale jinak je to super, že se to dělá,“ dodala.

„Je to jen o principu, že do historického centra se prostě autem na zmrzlinu nebo trhy nejezdí, ale chodí se pěšky či jezdí MHD,“ reagoval na úbytek parkovacích míst náměstek primátora Plzně pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).

Připomněl, že rezidenti mají zvýhodněné stání ve všech okolních ulicích, nerezidenti mohou využít parkovací domy Rychtářka a Nové divadlo, parkoviště P+G Sady Pětatřicátníků, nově i parkoviště P+G pod mostem generála Pattona a další. „Možností je tam mnoho, žádné z těch parkovišť nebývá ze sta procent obsazeno,“ podotkl Tolar.

„Má-li se náměstí stát příjemnějším místem pro trávení volného času a posezení, ať už na lavičkách pod stromy nebo na předzahrádkách, je nutné zde omezit průjezd i parkování aut. V rámci zahajované etapy bude zrušen volný průjezd i parkování po celé západní straně náměstí a smět sem bude už jen zásobování a dopravní obsluha. V navazující druhé etapě bude zrušeno i parkoviště na ploše náměstí před radnicí,“ řekl Tolar.

Po dokončení všech etap se jižní a západní část náměstí stanou pěšími zónami a parkování se přesune primárně k východní straně. Na náměstí tak bude více zeleně, prostor pro předzahrádky, relax i kulturní akce.

Technický náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák (Piráti) připomněl, že klíčovým prvkem proměny náměstí je výsadba 14 stromů. Jejich úlohou v kamenném centru je měnit mikroklima a poskytovat stín.

Velká proměna centra Plzně, na náměstí se zklidní provoz a vysázejí stromy

„Vybrány byly jilmy, a to pro svou odolnost vůči klimatickým výkyvům a vzdušnou korunu, která poskytne příjemný polostín. Je to rychle rostoucí druh, který může dosáhnout až osmdesáti let. Pod povrchem se vybuduje systém retenčních rýh, které zajistí nově vysazeným jilmům dostatek vláhy i v horkých letních dnech. Projekt je tak ukázkou moderního přístupu k technologiím dle pravidel takzvané modrozelené infrastruktury,“ vysvětlil Pavel Bosák.

Do Plzně budou stromy pravděpodobně přivezeny ze specializovaných školek v Německu nebo Holandsku, kde se v požadované kvalitě pěstují. Sázet se budou již v letním období. Tomu musí předcházet pečlivá příprava – včasné objednání či odborná kontrola.

Stavební práce začaly demontáží stávajících povrchů a bouráním dlažby. Následovat bude rekonstrukce inženýrských sítí a vyrovnání výšek komunikací.

Autorem projektu je architektonické a urbanistické studio MAAUS, zhotovitelem společnost SWIETELSKY stavební. Spoluautorka projektu Miroslava Zadražilová ze studia MAAUS uvedla, že pro jejich studio, které v roce 2024 vyhrálo architektonickou soutěž, bylo cílem náměstí co nejvíce zpřístupnit lidem a zlepšit klimatické podmínky.

„Za pětadvacet let se náměstí předělává asi počtvrté, ale vždycky je to spíš k horšímu, jsem zvědavý, kdy to skončí,“ uvedl přímo na náměstí Plzeňan František Adámek.

Jana Lohynská, která část svého života prodávala v jedné prodejně na náměstí, na otázku, jestli se jí návrh na změnu náměstí líbí, odpověděla, že si to zatím neumí přestavit a počká až to bude hotové, aby mohla nějaký názor říci.

„Turistická sezona vrcholí a my máme rozkopané náměstí? To není dobře,“ uvedla studentka historie Valentýna Štichová. Přestavbu náměstí považuje za strašné mrhání penězi. „Historická dlažba, která tu není ani 20 let, se odváží? Strašné,“ uvedla s tím, že neumí říci, jestli se na náměstí budou stromy hodit.

Gotická katedrála dostane novou krytinu, zřejmě bude ze Španělska

Dělníci pracují také na katedrále svatého Bartoloměje. Rekonstruují střechu. Původní břidlicová krytina, která byla položena v devadesátých letech, dosloužila. Nahradí ji kvalitnější dovezená ze zahraničí, která by měla vydržet zhruba padesát let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

Západ Čech zasypal sníh, na Karlovarsku zkomplikoval dopravu

Snímek z obchvatu Božího Daru. Pohled směrem na Klínovec. (10. dubna 2026)

Západ Čech v pátek zasypala bílá pokrývka. Počasí zde zkomplikovalo dopravu, především Karlovarsko hlásilo ráno i několik centimetrů mokrého sněhu. Místy se vytvořila ledovka. Policisté řešili...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní

Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost...

Muži chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, přišel si na miliony. Soud ho potrestal

Premium
Milan Brabec u Okresního soud v Tachově. (16. dubna 2026)

Okresní soud v Tachově potrestal pětasedmdesátiletého Milana Brabce za podvod podmínkou. Seniorovi podle závěru soudu 25 let chodil starobní důchod mrtvé tchyně, ten ovšem tvrdí, že o ničem nevěděl....

Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní

Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost...

16. dubna 2026  15:36

Muži chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, přišel si na miliony. Soud ho potrestal

Premium
Milan Brabec u Okresního soud v Tachově. (16. dubna 2026)

Okresní soud v Tachově potrestal pětasedmdesátiletého Milana Brabce za podvod podmínkou. Seniorovi podle závěru soudu 25 let chodil starobní důchod mrtvé tchyně, ten ovšem tvrdí, že o ničem nevěděl....

16. dubna 2026  11:21

Řidič jel po D5 sedm kilometrů v protisměru, policie po něm pátrá

Dálnice D5 je u Plzně ve směru na Rozvadov uzavřena kvůli nehodě kamionu. (25....

Dálniční policisté pátrají po řidiči Škody Octavia, který jel v pondělí večer po dálnici D5 na Plzeňsku nejméně sedm kilometrů v protisměru. Následně se otočil a pokračoval ve směru na Rozvadov.

15. dubna 2026  16:01

Vystřílím vás, vyhrožovala žena personálu nemocnice. Došla si pro ni zásahovka

V Plzni-Skvrňanech se střílelo. Policie v této souvislosti zadržela jednoho...

Zásahová jednotka zadržela v úterý na Plzeňsku osmapadesátiletou ženu, která vyhrožovala personálu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně, že je vystřílí. Naštvalo ji, že jí po telefonu nechtěli...

15. dubna 2026  15:04

Plzeň vytasila recept na rychlé zakončení, za sedm vteřin stihla i opakovanou střelu

Radost Adama Knoblocha z Plzně.

Drama v závěru základní hrací doby nabídl první finálový zápas futsalové ligy. Sedm vteřin před koncem Seidler dostal Chrudim do vedení 3:2, ale domácí Křivánek stihl v těsně před koncem vyrovnat. V...

15. dubna 2026  12:31

Audit krajského centra: hodně vážných chyb. Miliony tekly, kam neměly

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září...

Extrémně špatně vyzněly závěry auditu, který si Plzeňský kraj objednal u soukromé společnosti k prověření činnosti Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK). Tato organizace patří kraji a má na...

15. dubna 2026  10:12

Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží udržet míč v souboji s Pavlem Svatkem z...

Ve víkendovém ligovém hitu na Slavii (0:0) kvůli zranění nenastoupil, za Viktorii Plzeň však fotbalový reprezentant Lukáš Červ odehraje ještě spoustu zápasů. Pětadvacetiletý středopolař s klubem...

14. dubna 2026  18:20

Jaké bude počasí o květnových svátcích? Meteorologové zveřejnili první předpověď

ilustrační snímek

Mrazivé noci a denní chlad jsou za námi, tvrdí Český hydrometeorologický ústav v nové předpovědi. A v týdnu od 4. května, kdy bude v pátek opět státní svátek, má být podle nich nejtepleji. Jinak se...

14. dubna 2026  15:22

Spustila to dokola ohrávaná písnička? Soud potrestal ženu za pobodání manžela

Devětatřicetiletá Michaela K. u Krajského soudu v Plzni. Vloni bodla svého...

Oblíbil si písničku, ve které se zpívá o mrtvém bratrovi, a pouštěl si ji pořád dokola. Sám totiž o sourozence přišel. Tento dokola přehrávaný song byl podle všeho loni v květnu důvodem konfliktu...

14. dubna 2026  14:22

Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii

Kapela Mig 21

Letní hudební festivalová sezona už se pomalu blíží. Její nezbytnou součástí je od roku 2005 – tehdy ještě pod názvem České hrady – putovní festival Hrady CZ. Letošní ročník nabídne vystoupení skupin...

14. dubna 2026  9:31

Útok podomácku vyrobeným nožem. Policie řeší pokus o vraždu ve věznici

Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  9:17

Bůh šašek v paruce. Tentokrát ho viní z urážení sociálních pracovnic i soudkyně

Lukáš Stančík alias bůh šašek opět stanul před soudem. Tentokrát přišel v...

Lukáš Stančík, který o sobě mluví jako o Bohu, opět stanul před soudem. Státní zástupce ho tentokrát obžaloval z výtržnictví kvůli vulgárním nadávkám, kterými loni častoval ve zveřejněných videích...

13. dubna 2026  16:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.