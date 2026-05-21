Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Jitka Kubíková Šrámková
  9:47
Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to ocení.
Historické kamenné desky nechá město rozřezat na menší kusy. Hájí se tím, že upravená dlažba bude pro chodce komfortnější.

Historické kamenné desky nechá město rozřezat na menší kusy. Hájí se tím, že upravená dlažba bude pro chodce komfortnější. | foto: Jitka Šrámková-Kubíková

Historické kamenné desky nechá město rozřezat na menší kusy. Hájí se tím, že upravená dlažba bude pro chodce komfortnější.
Historické kamenné desky nechá město rozřezat na menší kusy. Hájí se tím, že upravená dlažba bude pro chodce komfortnější.
Historické kamenné desky nechá město rozřezat na menší kusy. Hájí se tím, že upravená dlažba bude pro chodce komfortnější.
Historické kamenné desky nechá město rozřezat na menší kusy. Hájí se tím, že upravená dlažba bude pro chodce komfortnější.
63 fotografií

Lítost nad tím vyjádřilo například občanské sdružení Pěstuj prostor. „Je mi to líto, že desky mizí, je to cenná součást historického dědictví,“ uvedl předseda spolku, architekt Petr Klíma.

Plzeňská patriotka Kamila Komorousová kvůli výměně dlažby, kterou nazvala armageddonem, napsala dopis primátorovi a zastupitelům. „Historická dlažba činí naše město jedinečným. Staré a ošlapané plzeňské desky dotvářejí genius loci, dávají městu historickou atmosféru a dávají turistům pocítit, že Plzeň vznikla před mnoha staletími a její konšelé používali festovní materiály,“ napsala. Dopis zaslala i na ministerstvo kultury a zatím nedostala odpověď.

V Plzni rozkopali náměstí Republiky. Po přestavbě už ho autem neobjedete

V dopisu vedení města připomněla i to, že každý stát, národ, či dokonce město má svou typickou dlažbu. „Podle dlažby poznáte, zda jste u nás, v Polsku, či v Německu, v Plzni, či v Praze. Proto nemůžu nečinně přihlížet, jak dochází k likvidaci těch našich, plzeňských desek,“ napsala Komorousová.

Před časem prý navštívila i vedoucího Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně Karla Zocha, aby si na to postěžovala. „On nehájil dochované památky, ale jal se rozprávět o tom, jak je třeba přistupovat k centru města moderně, dívat se na věci nově, nahradit starou dlažbu, o kterou akorát turisté zakopávají a firmy s ní nechtějí pracovat, protože je těžká, a jak Plzeň potřebuje rovné povrchy, protože lidé se nemůžou pořád dívat pod nohy, aby nezakopli,“ sdělila Komorousová.

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna 2026)
Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni. Západní strana se stane pěší zónou a nově tu budou osazeny aleje z jilmů. (16. dubna 2026)
Po rekonstrukci náměstí na něm ubyde aut a možností parkování. (16. dubna 2026)
Po rekonstrukci náměstí na něm ubyde aut a možností parkování. (16. dubna 2026)
63 fotografií

Rekonstrukci náměstí kritizuje i někdejší Zochův předchůdce, který funkci zastával celých 30 let, Petr Marovič.

„Srdce mi krvácí, když si vzpomenu na to, že se rozřežou kamenné desky, po kterých chodil i Martin Kopecký, plzeňský purkmistr v letech 1828 až 1850,“ uvedl pro iDNES.cz poté, co kvůli rekonstrukci náměstí poslal podnět k památkové inspekci, nejvyššímu kontrolnímu orgánu památkové péče v České republice.

Dlažbu v historickém jádru Plzně je po rekonstrukci nutné ještě doladit

Město uvedlo, že upravená dlažba umožní rovinnější položení a bude tedy pro chodce komfortnější. Podle mluvčí magistrátu Evy Barborkové se tak více přiblíží své podobě v dávnější minulosti, kdy nebyla ještě na svých okrajích poškozená. Právě v tom je ale podle Maroviče její historická hodnota.

V publikaci Péče o památkově významné venkovní komunikace památkářka Věra Kučová Voděrová říká, že při obnově exteriéru památkově chráněných budov je zpravidla respektován požadavek zachování autentického členění fasád i střech, a při výměně dožilých stavebních prvků bývá použit materiál obdobného složení nebo alespoň obdobného vzhledu.

Levně prodali do Německa, tam historickou patinu oceňují

„U komunikací v areálu architektonických památek, v městských i vesnických památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech se s podobným přístupem setkáváme jen zřídka, ačkoliv se jedná o plnohodnotnou součást obrazu chráněného areálu nebo sídla. Historické dlažby, i když dosud mohou plnit svou funkci, bývají necitlivě likvidovány, aniž by k výměně vedly závažné technické důvody,“ píše renomovaná památkářka Věra Kučová Voděrová.

„Neuškodí v této souvislosti připomenout skutečnost, že značné množství vytrhané starší pražské dlažby bylo v posledních desetiletích 20. století levně prodáno do Německa, kde byla právě její historická patina ceněna a dlažba byla využita pro úpravy komunikací historických měst,“ informuje Kučová v publikaci z roku 2007.

A jaká inspirace přichází z měst, která jsou například pod ochranou UNESCO? Na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči byla historická zádlažba z velké části zachována a obnovována s cílem zachovat původní charakter. Cílem památkové péče v Telči bylo podle informací z webu vysocina.eu zachovat autenticitu vzhledu a materiálu, protože historické centrum je součástí UNESCO.

17. dubna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

Parašutista chtěl přeskočit vodní plochu u Klatov, mrtvé tělo vylovili svědci

Ilustrační foto

U Klatov na Plzeňsku došlo v sobotu večer k úmrtí parašutisty, který se podle policie pokusil o seskok přes vodní hladinu, jenže se mu manévr nevydařil a místo toho do vody spadl. I přes pomoc...

Hrad Radyně dostane střechu, architekti zatím její podobu přísně tají

Hrad Radyně u Plzně. (17. června 2025)

Radyně bude zastřešená. Někoho může tato informace vylekat, protože zřícenina hradu je symbolem krajiny Plzeňska a zastřešení může znít jako znesvěcení symbolu, který se po staletí tyčí nad...

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna...

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to...

21. května 2026  9:47

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

20. května 2026  9:37,  aktualizováno  16:47

To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody

Mladá rysice Jane v areálu zvířecího výběhu Neuschönau. Brzy ji ochránci...

Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v České republice, kdy se podařilo zachránit rysí kotě...

20. května 2026  14:35

Hrad Radyně dostane střechu, architekti zatím její podobu přísně tají

Hrad Radyně u Plzně. (17. června 2025)

Radyně bude zastřešená. Někoho může tato informace vylekat, protože zřícenina hradu je symbolem krajiny Plzeňska a zastřešení může znít jako znesvěcení symbolu, který se po staletí tyčí nad...

20. května 2026  11:42

Chuť je, ale tělo i věk jsou proti. Šindelář v 39 letech končí ziskem sedmého titulu

Plzeňský pivot Jakub Šindelář zakončuje.

V mistrovské euforii na bilancování nebyl čas, to hlavně na oslavy. Teď už házenkáři Jakubu Šindelářovi postupně dochází, že jedna cesta se uzavírá. Pivot Talent týmu Plzeňského kraje v devětatřiceti...

20. května 2026  10:09

Naděje pro pacienty po mrtvici a úrazech. Robot je učí znovu chodit

Fakultní nemocnice Plzeň představila nové Centrum robotické rehabilitace....

Mezi pacienty po mrtvici, po úrazech nebo s roztroušenou sklerózou, kteří jsou ochrnutí či omezení v pohybu, je nově v plzeňské fakultní nemocnici hvězdou přístroj Lokomat. Jedná se o robota, do...

19. května 2026  16:23

VIDEO: Nebezpečná zábava. Řidič projel kruhový objezd středem, chlubil se na síti

Řidič se v Plzni u Area Bory natáčel, jak projíždí kruhový objezd rovně

Zřejmě videi ze sociálních sítí se inspiroval řidič v Plzni, který se svou Škodou Fabií nedaleko Area Bory projel kruhový objezd rovně, a ještě se u toho nechal natáčet. Záběry se pak sám chlubil na...

19. května 2026  15:50

Ochrana tetřeva vs. svoboda pohybu. Nejvyšší správní soud se zastal opeřence

Dobrá zpráva. Tetřeví populace se na Šumavě zvětšuje.

Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách národního parku Šumava obstál před Nejvyšším správním soudem (NSS). Důvodem nařízení je ochrana tetřeva hlušce. NSS nyní...

19. května 2026  12:49

Byl jsem pod psychickým nátlakem, vydírali mě, hájí se muž, který uškrtil spoluvězně

Patrika Pila přivedla ke Krajskému soudu v Plzni vězeňská zásahová služba....

U plzeňského krajského soudu dnes stanul devětadvacetiletý Patrik Pilo, který je obžalován z vraždy. Loni v říjnu na cele věznice na Borech podle obžaloby uškrtil svého o patnáct let staršího...

19. května 2026  10:19

Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce...

V ranní dopravní špičce ještě nechali auta projet po obchvatu. Úderem 9. hodiny ale silničáři tah kolem Třemošné na Plzeňsku uzavřeli. V bezmála čtyřkilometrovém úseku se začíná pracovat na opravě...

18. května 2026  15:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

18. května 2026  14:14

Traktor spadl ze srázu a zavalil muže. Hasiči zveřejnili snímky ze záchranné akce

Staršího muže zavalil v lese u Krs na Plzeňsku traktor. Hasiči ho vyprošťovali....

Staršího muže zavalil v neděli u Krs na Plzeňsku traktor. Stroj spadl ze srázu a šofér zůstal pod ním zaklíněný nohou. Vyprostit ho museli hasiči.

18. května 2026  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.