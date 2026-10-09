Rozřezali historické desky. Inspekce tepe plzeňské památkáře za úpravu náměstí

Na Památkovou inspekci (PI) Ministerstva kultury poslal kvůli I. etapě úpravy náměstí podnět bývalý šéf Odboru památkové péče plzeňského magistrátu Petr Marovič.
V odpovědi PI kritizuje ničení archeologických památek kvůli výkopu pro vysazení stromů. Kvůli tomu totiž došlo k poničení základů kašny z druhé poloviny 18. století.
Za nejpodstatnější považuje PI zásahy nevratné, kam patří úpravy historických kamenných desek, které se rozřezaly, aby se po nich lépe chodilo, ale i zásah do archeologických terénů.