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Rozřezali historické desky. Inspekce tepe plzeňské památkáře za úpravu náměstí

Jitka Kubíková Šrámková
  13:00

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Na plzeňském náměstí Republiky končí první část rekonstrukce. Na západní straně už nebudou jezdit auta, je tu zrekonstruovaná dlažba, úplně nově alej jilmů, nové lavičky a mlžítka. (27. srpna 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Pěkně se tam chodí i jezdí na kole, stromy zlepšují mikroklima, tvrdí vedení města Plzně k nové podobě centrálního náměstí Republiky, kde už roste první alej stromů. Část odborníků z památkové obce se naopak kvůli úpravě lokality chytá za hlavu. Těm nyní dala za pravdu Památková inspekce Ministerstva kultury.

Na Památkovou inspekci (PI) Ministerstva kultury poslal kvůli I. etapě úpravy náměstí podnět bývalý šéf Odboru památkové péče plzeňského magistrátu Petr Marovič.

V odpovědi PI kritizuje ničení archeologických památek kvůli výkopu pro vysazení stromů. Kvůli tomu totiž došlo k poničení základů kašny z druhé poloviny 18. století.

Za nejpodstatnější považuje PI zásahy nevratné, kam patří úpravy historických kamenných desek, které se rozřezaly, aby se po nich lépe chodilo, ale i zásah do archeologických terénů.

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