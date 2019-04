Čapí samice přišla o druha, záchranáři museli dát vejce do umělé líhně

O problémech čapí rodinky se po několika dnech dozvěděli i v plzeňské záchranné stanici živočichů.

„Mě osobně se nezdálo, že by samice sama vydržela sedět na vejcích od soboty až do čtvrtka. Většinou to jeden pták zvládne zhruba tři dny, pak ale snůšku opustí a letí se někam nažrat,“ zamyslel se šéf stanice Karel Makoň.

Vysvětlil, že pokud v takovém případě zůstane hnízdo prázdné, okamžitě jej obsadí jiný pár čápů, cizí vejce vyházejí a samice do hnízda snese svá.

„Je to prostě příroda a jeden ovdovělý rodič nemá žádnou šanci vejce či hodně malá mláďata sám vysedět a odchovat,“ popsal zvířecí záchranář.

Karel Makoň okamžitě do Nalžovských Hor vyslal kolegu Bohumila Máška, aby zjistil, jak vážná situace je. Jeho úkol zněl jasně: minimálně dvě až tři hodiny koukat na hnízdo bez toho, že by se podíval někam jinam.

„Bohužel se ukázalo, že samice zůstala sama. Okamžitě jsme snůšku museli sundat,“ vzpomíná na záchrannou akci Makoň.

O pomoc požádali profesionální hasiče. V záloze byl i starý výsuvný žebřík pro případ, že by se hasiči ke komínu nemohli dostat. „Zajistil ho starosta Nalžovských Hor. Z něj už jsem sundaval čapí sirotky několikrát,“ děkuje Makoň vedení obce za skvělý a rychlý přístup.

Tři vejce okamžitě putovala do líhně Vlastimila Voráčka z Roupova. „Ten pro nás líhne již několik let nejen čápy, ale i jiná vajíčka z ohrožených hnízd a takových podobných situací. Podle všeho to vypadá, že samice na vejcích neseděla dlouho a že jsou teprve čerstvě snesená. Ovšem kdy je samice opravdu snesla a jak dlouho na nich seděla, se teď zatím ještě nepozná. Za pár dní budeme moudřejší,“ uzavřel Makoň s tím, že samce z hnízda se najít nepodařilo.