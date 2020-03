Do těžkého stavu se mohou dostat i mladší a zdraví lidé, tvrdí plicní lékař

Státní ústav pro kontrolu léčiv průběžně zveřejňuje přehled léčiv doporučovaných na COVID-19. Jedná se sice o léky vyrobené kvůli jiným chorobám, ale zkoušejí se i na COVID-19. Ústav seznamuje i se stavem výzkumu léčivých látek nebo léčivých přípravků, které nyní procházejí hodnocením účinnosti a bezpečnosti na léčbu nemoci COVID-19. Dá se to ale shrnout tak, že se stále jedná o vir, o kterém toho moc nevíme?

Ano je to tak. Každý den přicházejí materiály, každý den přicházejí nějaké zprávy, ale takových, na kterých by se dalo jednoznačně stavět, je velice málo. Nemyslím tím americký preparát Remdesivir, toho je ale velice málo. Není k dispozici pro těžké pacienty s výjimkou těhotných žen a dětí. Pro ty je snad možné ho získat po informovaném souhlasu pacienta. My jsme o léčení s jeho pomocí uvažovali u našeho prvního pacienta, pro kterého jsme lék chtěli získat, ale dověděli jsme se, že už to není možné z důvodu kapacitního omezení.