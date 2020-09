Ze strachu před covidem nešli na prevenci, počet nádorů se může zvýšit

„Vyvíjíme veškerou snahu, aby ženy chodily na preventivní prohlídky. Za normálního stavu to nese ovoce, na prevenci jednou ročně dorazí zharuba 80 procent našich pacientek, což je výrazně nad celorepublikovým průměrem. Přesto v březnu a v dubnu téměř žádné ženy na preventivní kontrolu nepřišly, starali jsme se jen o těhotné,“ vysvětlil plzeňský gynekolog Josef Reindl.



„Pokud přijdou kvůli covid-19 znovu omezení a mediální masáž, která může vyvolat strach, bude určitě zanedbána prevence. Kdyby situace trvala další půlrok, mohlo by dojít k fatálním následkům,“ dodal Reindl.

Ten varuje i před chronickou stresovou reakcí a oslabením ochranných mechanismů včetně imunitního systému, což může strach z covid-19 přinést. „Vědecké studie dokazují, že stres může změnit výsledky cytologie,“ sdělil Reindl.

O jaký zákrok se jedná, to vysvětlila lékařka Bioptické laboratoře v Plzni Iva Kinkorová Luňáčková.

„Když jde žena na preventivní prohlídku, podstoupí skríningové cytologické vyšetření, kdy je proveden stěr z děložního čípku. My se pak díváme v naší laboratoři na buňky pod mikroskopem a zjistíme, jestli se jedná o podezřelý nález. Ten je nejčastěji vyvolán vysoce rizikovými HPV typy. Žena pak zamíří na biopsii nebo na konizaci, což je malý operační výkon, kterým se odstraní postižená tkáň z děložního čípku,“ vysvětlila Kinkorová Luňáčková.

Odebranou tkáň pak lékař v laboratoři histologicky vyšetří a určí definitivní diagnózu, v některých případech jde již o invazivní nádor.

V červenci zachytili více nádorů děložního čípku

Bioptická laboratoř v Plzni zachytila v červenci odhadem dvakrát tolik invazivních nádorů děložního čípku, než je běžný záchyt v jiných měsících. Naopak nejméně vzorků k vyšetření dostávala v březnu, v dubnu a první polovině května.

Kinkorová Luňáčková připomněla, že rozvoj invazivního nádorového onemocnění na děložním čípku trvá řádově roky, takže i když pacientka oddálila návštěvu gynekologa o tři měsíce, nejedná se o souvislost se vznikem invazivního nádoru.

„Spíš ženy návštěvu odsouvaly v době, kdy už invazivní nádor pravděpodobně měly,“ popsala Kinkorová Luňáčková.

Dá se podle ní předpokládat, že měly příznaky onemocnění, a přesto návštěvu lékaře odsouvaly. A když se v červnu restrikce uvolnily, vyrazily ženy na vyšetření a k nutné operaci došlo v červenci.

„Zřejmě proto se nám v červenci závažné nálezy nahromadily,“ myslí si Kinkorová Luňáčková.

I ona před oddalováním jakékoli, a tedy nejen preventivní návštěvy lékaře varuje. „Nikdo by to podle mě kvůli covid-19 neměl dělat, je to vzkaz i pro muže, kteří také mají screeningové programy, například na vyhledávání nádorů tlustého střeva,“ nabádá lékařka největší bioptické laboratoře v Česku.

Na to, že preventivní kontroly jsou základem péče, upozornil i přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Zdeněk Novotný. „Aby nedošlo k zanedbání péče, naše pracoviště i v době covidových restrikcí pokračovalo v operacích onkologických pacientek,“ sdělil Novotný.