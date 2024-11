Naháč jen v žabkách venčil v centru Plzně psa. Je to sázka, vykládal strážníkům

Na naháče natrefili strážníci nedaleko centrálního náměstí Republiky v noci na čtvrtek krátce po půlnoci. Na nohou měl žabky a v ruce vodítko, jinak nic.

Muž bez oblečení se strážníkům snažil vysvětlit, že šlo o sázku, zřejmě tedy prohranou, kterou se rozhodl splnit. „I když je to sázka, není to úplně normální,“ vysvětloval strážník muži, že chodit nahý na veřejnosti se nedělá.

„Co kdyby tady šli mladiství? Příště si takové sázky nechte, nikdo na to není zvědavý!“ kárala muže strážnice. O co se muž a s kým vsadil, se už strážníci nedozvěděli. Jisté ale je, že muž měl na vodítku psa, který podle videa vypadá, že patří do plemene naháčů.

Muž nakonec strážníkům řekl, ať ho tedy nechají jít. Strážníci ho pokárali a on zamířil úprkem zpět domů. „Jeho štěstím bylo, že po ulici se v tu dobu kromě strážníků nikdo jiný nepohyboval,“ uzavřela mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

Rozhodně se v Plzni nejednalo o ojedinělý případ. V červnu 2022 po silnici na okraji náměstí Republiky běželi tři mladíci. Jednalo se o nastávajícího ženicha a jeho kamarády, kteří si chtěli zpestřit rozlučku se svobodou. Zřejmě se inspirovali muzikálem Discopříběh z roku 1987, kdy herec Rudolf Hrušínský nejmladší běžel nahý napříč náměstím.