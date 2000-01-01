náhledy
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí nedostatkem vody. Mže, která přehradu zásobuje, má nejnižší průtok v 96leté historii měření. Vodohospodáři v nádrži udržují hladinu, která je nezbytná pro rekreaci. Přítok je ale minimální.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Hlavním přítokem přehrady Hracholusky je řeka Mže, ostatní potoky aktuálně dodávají vodu v řádu pouhých jednotek litrů. V současnosti má Mže od začátku měření v roce 1930 vůbec nejnižší průtok. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice Stříbro. Takto nyní vypadá pláž na Vranově.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Do přehrady teď přitéká necelého půl metru krychlového za sekundu, tedy téměř 500 litrů vody, ale odtok je mnohem vyšší, činí 2,5 metru krychlového. To představuje 2 500 litrů.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„U Hracholusek je cílem udržet rekreaci, proto je tam přes léto naplánovaná optimální hladina vody, což nám ale teď nízké přítoky vůbec nedovolují. Pouštíme tedy to, co musíme, a přitéká minimum,“ popsal dispečer Povodí Vltavy Karel Zelenka. Na fotografii je pláž na Radosti.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Hladina vody na Hracholuskách je výrazně níže než bývá v tomto období, odkryté jsou břehy, pařezy stromů i místa, která jsou většinu roku schovaná pod vodou. Hladina nádrže je pod optimem pro toto období o 2,2 až 2,3 metru. Fotograf iDNES.cz zachytil zátoku pod silničním mostem Pňovany - Čerňovice.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Jak klesá hladina, mění se i kvalita vody. Přesto je voda u hráze stále vhodná ke koupání. Koupat se lze i na Radosti, ale výš už je situace na zvážení každého návštěvníka přehrady.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Současný stav hladiny je druhý až třetí nejnižší v historické řadě. Ale jak tato situace trvá, tak už se začínáme vymykat,“ uvedl Zelenka. Úbytek vody je markantně vidět na pláži na Radosti.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na Butově nad hladinu vykoukly pozůstatky vojenského bunkru. Na všech přehradách, které má Povodí Vltavy v Plzni na starosti, je nyní hladina vody tak nízko, jako bývá o měsíc později. Přítoky do nich jsou minimální, někde dokonce žádné.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Sucho a nízká hladina přináší problémy Jihočeské plavební společnosti, která od letošní sezony provozuje na Hracholuskách výletní loď Josef Švamberk. „Vody je opravdu už málo, ale budeme v provozu, dokud to jen půjde,“ slibuje provozovatel lodi David Machart. Mimochodem na zatopeném bunkru je umístěna navigace právě pro parník.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Jihočeská plavební společnost už musela kvůli klesající hladině o osm metrů prodloužit nástupní molo v Transkempu, aby loď mohla bezpečně přistávat. Molo museli posunout také na přístavišti Radost.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Pokud vydatně nezaprší a hladina nestoupne, budou muset situaci řešit znovu. Nicméně molo nelze prodlužovat do nekonečna. Hrozí tak, že se lodní doprava úplně zastaví. „Pod určitou úrovní hladiny už nebude možné přistávat,“ obává se Machart. Na snímku je kapitán lodi Antonín Kabát.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
David Machart také upozorňuje na další možnou komplikaci. Parník se vždy na konci sezony v září nebo v říjnu vytahuje z vody na sucho, ale při současných podmínkách ho možná budou muset vytáhnout už v srpnu. Tím ale zablokují jediné místo, kde se dají vytahovat lodě a další plovoucí zařízení, včetně plavidel složek IZS.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Pokud by loď nevytáhli dříve a hladina vody by se dostala do stavu, že už to nebude technicky možné, nastane velký problém. Loď totiž nesmí zůstat na vodě.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Povodí Vltavy v Plzni, závod Berounka, zatím nepřijímá pro spravované vodní nádrže v Plzeňském kraji žádná opatření. „Dodržujeme všechny předpisy podle manipulačních řádů, tedy minimální odtok, zajišťujeme odběry a zatím nemáme hlášeno od úpraven vod nebo vodárenských firem, že by byl problém s jakostí vody,“ řekl dispečer.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Krajská komise pro sucho pouze povolila odebírat vodu z Otavy pro Sušici i při nižším průtoku a zachování částečného odběru vody pro sádky ryb v nedalekém Anníně. Nikde jinde v regionu se k tomu zatím nepřikročilo.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Také vodní nádrže Nýrsko na Klatovsku a Lučina na Tachovsku jsou na nižších hladinách než obvykle touto dobou. Ty ale nejsou, na rozdíl od Hracholusek, určené k rekreaci.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Situace na Butově z ptačí perspektivy. V regionu panují nejnižší průtoky v řekách a potocích za celou dobu měření. „Pouze na úsecích toků, které leží pod vodními nádržemi (Mže pod Lučinou a pod Hracholusky a Úhlava pod Nýrskem), je díky nadlepšování nebo dodržování minimálních průtoků situace o něco málo lepší nebo stabilnější,“ vysvětluje dispečer.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Díky nadlepšení z Hracholusek se udržuje průtok v Plzni na Bílé Hoře, na dolní Mži a částečně i na Berounce. Všude jinde je situace velmi nepříznivá. Na osiřelé lodě na pláži v Transkempu Hracholusky je smutný pohled.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Archivní snímek pořízený z hráze v dubnu 2016, kdy vody bylo v přehradě mnohem více.
Autor: Ladislav Němec, MAFRA
Snímek ze srpna 2023 pořízený z autokempu Radost. Už tehdy bylo viditelný úbytek vody.
Autor: Martin Polívka, MF DNES
V července 2019 museli provozovatelé výletního parníku kvůli nedostatku vody zkrátit jeho trasu.
Autor: Martin Polívka, MF DNES
Pohled z výletního parníku v července 2019. Sucho bylo už tenkrát viditelné.
Autor: Martin Polívka, MF DNES