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OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

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Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde... Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí nedostatkem vody. Mže, která přehradu zásobuje, má nejnižší průtok v 96leté historii měření. Vodohospodáři v nádrži udržují hladinu, která je nezbytná pro rekreaci. Přítok je ale minimální.

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OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

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