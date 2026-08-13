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OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
Sanitka na adrese pacientku nenašla, žena zemřela. Rodina viní záchranáře
Se smrtí svojí matky se nemůže smířit muž z Plzně, záchranáře viní z pochybení. Podle něj sanitka přijela na chybnou adresu, a k ošetření jeho maminky tak nedošlo. Záchranáři se ale brání tím, že...
Vysnila si na důchod domek se zahrádkou. Tu manžel viděl, až když byla hotová
Zahradu buduje ve svahu, v neúrodné písčité půdě, postupně a sama. Začala s tím po dokončení rekreačního domku na místě bývalé louky na Plzeňsku. U lesa, mezi dvěma sousedícími domy, na pozemku...
Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?
Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...
Smrt na metalovém festivalu Brutal Assault. Západočeská žalobkyně se oběsila
Policisté řeší případ čtyřiačtyřicetileté ženy, která minulý týden zemřela během metalového festivalu Brutal Assault v Josefově na Náchodsku. Poté, co byla pohřešována, ji policie vypátrala, ale už...
Úhlavu musí kvůli suchu dotovat nýrská přehrada, Plzeň by jinak byla bez vody
Již dva týdny teče z nýrské přehrady do řeky Úhlavy, která zásobuje pitnou vodou celou Plzeň, zvýšené množství vody. O nadlepšení vodního stavu řeky si zažádala Vodárna Plzeň. Kvůli nízkému průtoku...
Začínají Chodské slavnosti, pouťová zábava se letos poprvé koná pod širým nebem
V Domažlicích dnes začíná největší a nejstarší národopisná slavnost západočeského regionu – 72. Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Třídenní svátek se letos nese ve znamení 150. výročí narození...
Plameny z pole na Klatovsku zasáhly i blízký les, hašení komplikoval vítr
Desítky hasičů bojovaly s plameny na poli a v sousedním lese u Újezdce na Klatovsku. U požáru zasahovali s deseti cisternami a vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hašení jim...
Cyklistovi za jízdy vzplála v batohu baterie do elektrokola, má těžké popáleniny
Na popáleninovém centru vinohradské nemocnice skončil muž, ročník 1991, kterému v Plzni za jízdy vzplál na zádech batoh. Převážel v něm bateriovou sadu, zřejmě na elektrokolo. Hasiči mají podezření,...
Vzbuzoval nejistotu a strach. Za útlak tiskaře dostal bývalý důstojník StB podmínku
Před čtyřiceti lety se po několika letech sledování, výslechů na StB, diskreditaci a výhrůžkám rozhodl bývalý pracovník plzeňské tiskárny vystěhovat z tehdejšího Československa do Rakouska. Estébáci...
OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
Rodině zemřelého strojvůdce žaloba drah nevyšla. Nepomohl ani nový argument
Rodina strojvedoucího Rudolfa Klouda, který byl před pěti roky jednou ze tří obětí srážky expresu s protijedoucím osobním vlakem u Milavčí na Domažlicku, žalovala České dráhy kvůli nemajetkové újmě...
Prokopl dveře, dal si sprchu a usnul. Mladého vetřelce probudili policisté
Byla mu zima a chtěl se vyspat. Tak vysvětloval zfetovaný devatenáctiletý mladík pro probuzení plzeňskými policisty, jak se ocitl v úplně cizím bytě. Před spánkem si dokonce ještě odskočil na...
Smrt na metalovém festivalu Brutal Assault. Západočeská žalobkyně se oběsila
Policisté řeší případ čtyřiačtyřicetileté ženy, která minulý týden zemřela během metalového festivalu Brutal Assault v Josefově na Náchodsku. Poté, co byla pohřešována, ji policie vypátrala, ale už...
Sanitka na adrese pacientku nenašla, žena zemřela. Rodina viní záchranáře
Se smrtí svojí matky se nemůže smířit muž z Plzně, záchranáře viní z pochybení. Podle něj sanitka přijela na chybnou adresu, a k ošetření jeho maminky tak nedošlo. Záchranáři se ale brání tím, že...
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Krize na Tachovsku. Dva osmdesátiletí pediatři končí, naváže jen jedna ordinace
Zdeňce Bartákové je 80 let, jejímu manželovi Františkovi ještě o dva roky více. Přesto oba stále ordinují jako dětští lékaři na Tachovsku. Ke konci roku ale odcházejí. Zatímco Barták si vychovává...
Město jako závodní trať. Motorkář letěl kolem strážníků rychlostí 120 km/hod
Jízdu po Plzni si dvaačtyřicetiletý motorkář spletl se závodem. Po Karlovarské ulici, kde je povolená padesátka, jel v sobotu ráno rychlostí 120 kilometrů za hodinu.