Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Náčelnice armádních záchranářů z Líní viněná ze šikany podřízených skončila

Autor: ,
  18:51
Náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně Jana Piskačová, která údajně šikanovala podřízené, skončila ve funkci. Uvedl to server Novinky.cz s odvoláním na mluvčí generálního štábu Armády ČR Zdeňku Sobarňu Košvancovou. Vedením záchranné služby v Líních je od pondělka dočasně pověřený podplukovník a lékař Jiří Kašný. Jednání Piskačové vůči podřízeným prověřuje vojenská policie.

Letecká záchranka z Líní | foto: Petr Eret, MAFRA

Mluvčí generálního štábu armády řekla Novinkám, že Piskačovou armáda odvelela na jiný post. Neupřesnila ale, o jaké místo jde. Mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková serveru sdělila, že podezření na šikanu v Líních prověřují. Bližší okolnosti k případu zatím nechtěla uvést.

Už na podzim roku 2024 se podle serveru deset pracovníků záchranné služby obrátilo na vojenského ombudsmana a stěžovalo si na šikanu a bossing. Ombudsman pak sdělil, že Piskačová skutečně podřízené urážela a zastrašovala převelením bez důvodu.

Ministerstvo chce nápravu šikany na letecké záchrance v Líních, armáda náčelnici podrží

Dostala kázeňský trest, ale problémy se pak ještě zhoršovaly. Proto ombudsman loni v září doporučil Piskačovou odvolat, což ale podle předchozího vyjádření ministerstva obrany odmítl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Armáda to tehdy zdůvodnila tím, že Piskačová sice pochybila, ale přijala za to kázeňskou odpovědnost.

Vedení armády v minulosti Piskačovou hájilo, a naopak poukazovalo na údajná pochybení jejích podřízených. „Napětí v kolektivu bylo vyvoláno především nekompromisním tlakem na odbornost a disciplínu poté, co vnitřní kontroly odhalily u podřízeného personálu závažná pochybení při evidenci léků a přípravě vybavení na palubě,“ uváděla armáda letos v únoru na svém webu.

Tvrdila tehdy, že Piskačovou ani není možné ze zákona přesunout na jiné služební zařazení, neboť pečuje o dítě mladší devíti let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

Česko zasáhl silný vítr, bouřky i krupobití

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Do Česka dorazily silné bouřky, které napřed zasáhly západ Čech a pak postoupily dál do vnitrozemí zejména přes Středočeský kraj včetně Prahy. Nejsilnější bouřky byly pak kolem Českých Budějovic a na...

OBRAZEM: Polibek rudému praseti či nový druh kadibudky. Výstava soch jitří emoce

Objekty z výstavy Sochy v ulicích, kterou pořádá město Klatovy a Galerie...

Venkovní výstava soch v ulicích Klatov opět budí vášně. Zatímco některým se toto moderní umění líbí, většina mluví o hnusu a jsou díly studentů, absolventů a pedagogů ateliéru Socha a prostor z...

Padesát milionů lahví a žádní pracovníci. Prazdroj spustil plně automatický sklad

Plzeňský Prazdroj představil plně automatizovaný sklad, který navazuje na...

Plzeňský Prazdroj zprovoznil plně automatický sklad, v němž se piva na cestě od stáčírny až na kamion nedotkne lidská ruka. Do skladu se vejde 50 milionů lahví piva, které automat ukládá na paletách...

Konec objížděk mezi Lobzy a Slovany, Rolnické náměstí se otevře za týden

Dělníci finišují s úpravou důležité spojnice plzeňských částí Lobzy a Slovany....

V pondělí 1. června se po 384 dnech vrátí auta na důležitou spojnici plzeňských částí Lobzy a Slovany. Rolnické náměstí se otevře oproti plánu o půl roku později. Otevření zbrzdil nález statku z 18....

Náčelnice armádních záchranářů z Líní viněná ze šikany podřízených skončila

Oslava 30. výročí založení Letecké záchranné služby v Líních u Plzně (28. dubna...

Náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně Jana Piskačová, která údajně šikanovala podřízené, skončila ve funkci. Uvedl to server Novinky.cz s odvoláním na mluvčí generálního štábu...

1. června 2026  18:51

GIBS prověřuje úmrtí vězně, údajně vypil dezinfekci s obsahem peroxidu vodíku

Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory (8. 9. 2021)

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Vychovatel na úklid podle Novinek.cz druhý květnový víkend rozlil třem odsouzeným z...

1. června 2026  17:56

Soud rozhodl o předání extremistky Liebichové do Německa

Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu...

Pětapadesátiletou německou extremistku Marlu Svenju Liebichovou má Česko předat do Německa, kde má nastoupit do vězení. V pondělí o tom rozhodl Krajský soud v Plzni. Policejní eskorta přivezla Němku...

1. června 2026  7:06,  aktualizováno  15:38

Opilý mladík poškodil u Plzně stožáry vysokého napětí, skončil ve vazbě

Elektřina

Za poškození šesti stožárů velmi vysokého napětí stíhají plzeňští kriminalisté dvacetiletého mladíka. Je podezřelý, že v polovině dubna je v opilosti poškodil v okolí silničního průtahu mezi čtvrtí...

1. června 2026  15:18

Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se

Premium
Bohumil Švec u Krajského soudu v Plzni. Vražda se stala v přízemním bytě...

Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.

1. června 2026  12:56

Byty rozhodují o budoucnosti měst. Někde přibývají stovky lidí, jinde mizí

Mezi města s největším přírůstkem se loni zařadilo Mýto, Město Touškov, Stod,...

Když nejsou byty, města vymírají. Když se naopak staví a ještě jsou ceny pozemků a bytů příznivější než v Plzni a okolí, obyvatele to přitáhne. Když se ale ve městě vyprázdní ubytovna, je město...

1. června 2026  10:18

Česko zasáhl silný vítr, bouřky i krupobití

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Do Česka dorazily silné bouřky, které napřed zasáhly západ Čech a pak postoupily dál do vnitrozemí zejména přes Středočeský kraj včetně Prahy. Nejsilnější bouřky byly pak kolem Českých Budějovic a na...

31. května 2026  12:40,  aktualizováno  20:53

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:24

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:14

Ze sci-fi do reality. Plzeňští studenti vyvinuli chytré ovládání nakladačů

Vítězové 5. ročníku programu pro mladé inovátory Samsung Solve for Tomorrow,...

Výjevy, kde lidé pouhým pohybem svého těla řídí velké stroje, zná každý milovník sci-fi filmů. Zakrátko to může být realita. Vítězové 5. ročníku programu pro mladé inovátory Samsung Solve for...

31. května 2026  6:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Kde vládne zmrzlinová královna? Kde vaří pravnuk Haška? Ví Lahodné Česko

Kniha Jakuba Pokorného Lahodné Česko

K téhle knížce by si měl člověk sednout pouze tehdy, je-li dostatečně nasycen a napojen. Neboť Lahodné Česko od Jakuba Pokorného, přinášející stovku tipů na putování po naší vlasti, často vyvolává...

30. května 2026  11:39

Už žádné vyšetření. Přístroj rozpozná, jestli žena cvičí pánevní dno správně

Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který...

Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který ženám pomůže správně cvičit pánevní dno doma. Vyhnou se tak nutnosti invazivních vyšetření. Zařízení dokáže pomocí senzorů...

30. května 2026  7:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.