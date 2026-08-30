Auto se poté, co vylétlo ze silnice, několikrát převrátilo přes střechu a při tom narazilo do stromu. „Vozidlo nakonec zůstalo na levém boku v travnaté části vedle komunikace. Při dopravní nehodě utrpěl řidič závažná zranění, kterým na místě podlehl. Přesnou příčinou a okolnostmi tragické nehody se i nadále zabývají domažličtí kriminalisté,“ doplnila Hokrová.
V Plzeňském kraji jde už o třetí smrtelnou nehodu tento víkend. Policisté proto upozorňují na to, že konec prázdnin je z pohledu nehodovosti rizikový. „Zvýšený provoz na konci prázdnin vyžaduje maximální soustředění. Nepozornost, mikrospánek či nepřiměřená rychlost bývají nejčastější příčinou závažných kolizí. Nepřeceňujte své síly a při únavě včas zastavte a udělejte si přestávku,“ radí policisté.
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