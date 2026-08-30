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Při nehodě u Horšovského Týna zemřel řidič. Auto šlo přes střechu a zastavilo o strom

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  16:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Mezi obcemi Horní Metelsko a Horšovský Týn na Domažlicku zemřel v neděli po poledni řidiči osobního auta. Cizinec jedoucí ve směru od Mířkova na Horšov vyjel do protisměru a následně vlevo mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Muž na následky zranění zemřel. Doprava byla v okolí nehody odkláněna na objízdné trasy, informovala krajská policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Auto se poté, co vylétlo ze silnice, několikrát převrátilo přes střechu a při tom narazilo do stromu. „Vozidlo nakonec zůstalo na levém boku v travnaté části vedle komunikace. Při dopravní nehodě utrpěl řidič závažná zranění, kterým na místě podlehl. Přesnou příčinou a okolnostmi tragické nehody se i nadále zabývají domažličtí kriminalisté,“ doplnila Hokrová.

V Plzeňském kraji jde už o třetí smrtelnou nehodu tento víkend. Policisté proto upozorňují na to, že konec prázdnin je z pohledu nehodovosti rizikový. „Zvýšený provoz na konci prázdnin vyžaduje maximální soustředění. Nepozornost, mikrospánek či nepřiměřená rychlost bývají nejčastější příčinou závažných kolizí. Nepřeceňujte své síly a při únavě včas zastavte a udělejte si přestávku,“ radí policisté.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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