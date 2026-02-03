Na D5 havarovalo kvůli nepříznivému počasí několik aut, dálnice je uzavřená

Podle informací Národního informačního dopravního centra (NDIC) se srazila tři auta, policie má předběžné údaje o čtyřech havarovaných vozidlech. Odstraňování následků havárie by mohlo trvat do nočních hodin.
„Ke dvěma haváriím došlo na 106. kilometru,“ potvrdil pro iDNES.cz policejní mluvčí Ondřej Hodan. „Další incident se zraněním evidujeme na 115. kilometru, další informace však teprve připravujeme,“ doplnil.
Všechny nehody v současné chvíli řeší policisté z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra.