Mýval vylezl na lampu a nemohl dolů, na pomoc mu přijeli hasiči

Mývala, který se drží konce vysoké lampy veřejného osvětlení, si všimla v obyvatelka Bělé nad Radbuzou. Okamžitě volala Karlu Bobálovi ze záchranná stanice živočichů ve Studénce na Tachovsku.

„Přemýšlel jsem nad tím, jak se mohl mýval až nahoru dostat. Napadlo mě, jestli ho tam neodnesl třeba nějaký dravec. Jednou jsem totiž zachraňoval ježka z komína, kterého tam právě dravec pustil,“ uvažoval zachránce.

Jak ale zjistil, mýval po sobě zanechal výrazné stopy. „Na sloupu byly vidět jeho ťapky od bláta. Zřejmě ho něco vylekalo, třeba pes, a on ve strachu vylezl nahoru,“ dodal Bobál.

O pomoc požádal místní jednotku dobrovolných hasičů, ta však na zvíře nedosáhla. Nakonec museli povolat profesionály ze stanice v Domažlicích, kteří disponují výsuvnou plošinou. Karel Bobál nakonec zvíře lapil do odchytové sítě.

Mývala teď čeká kastrace. „Je to nepůvodní druh přivezený z Ameriky, do volné přírody se pustit nesmí. Zatím zůstane ve stanici a zkusím ho nabídnout třeba do škol, které mají zoo koutek, nebo nějakému chovateli,“ plánuje záchranář.

Mýval je nepůvodní druh, který se do české přírody dostal z domácích či farmových chovů. Na pohled roztomilé zvíře je nebezpečné, nemá přirozeného nepřítele, a tak se rychle množí a likviduje původní faunu.