Hasiči zachraňovali mývala z roury, do volné přírody se už nevrátí

Zvíře uvázlo ve vrtu v Rabštejně nad Střelou. Na pomoc mu ráno vyrazily čtyři hasičské jednotky.

„Mýval byl v trubce o průměru zhruba 20 centimetrů a v hloubce kolem pěti metrů,“ popsal neobvyklý výjezd mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Během několika desítek minut se hasičům podařilo zvíře vytáhnout pomocí oka. Mývala chtěli vypustit do volné přírody. Protože se ale zdálo, že není v dobrém zdravotním stavu, rozhodli se, že na konzultaci povolají odborníka.

„Pustit ho na svobodu by bylo velice špatné. Je to zvíře, které je na černé listině. Je to nepůvodní druh, který výrazně škodí. Přenáší nemoci, nákazy a ty pak dokážou vyplenit naše původní zvířata,“ vysvětlil Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni.

Jen pro příklad uvedl, že letos se k němu dostali tři mývalové. Dva z nich - jeden nalezený v Plzni a druhý v Újezdě nade Mží na Plzeňsku - měli takzvanou psinku, což je vysoce nakažlivé virové onemocnění.

Makoň nyní bude v první řadě s pomocí veterinární správy zjišťovat, zda v Rabštejně nad Střelou a okolí má někdo povolený chov tohoto zvířete a jestli tedy predátor někomu nechybí.

Pokud ne, další standardní postup je, že se zvíře utratí a pošle na vyšetření. „Pokud bude žít, čeká ho doživotní chov v kleci. Do volné přírody se už nesmí vrátit,“ dodal Makoň.

Když se savec oklepal ze šoku, začal být v přepravní bedně agresivní. „U nás v záchranné stanici zůstat nemůže, nejsme útulek,“ uzavřel Makoň.

V Rabštejně jde už o druhého mývala, který se tam objevil. Předtím to bylo v roce 2017. Podle Makoně desítky těchto predátorů žijí pod hracholuskou přehradou.

Zájem o dnešního nalezence projevila jedna soukromá zoologická zahrada. Zvířecí záchranář ale jeho chov v takovém prostředí kvůli možné nákaze důrazně nedoporučuje.