Kamiony se vyhýbají placeným úsekům, mýto přibude na dalších silnicích

Náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek řekl, že když stát zavedl 1. ledna 2020 mýto na dvou ze tří hlavních tahů k hranicím, kraj požadoval jeho rozšíření.

„Dlouhodobě jsme chtěli zpoplatnit ty silnice, které jsou paralelními trasami pro ty už zpoplatněné mýtem. Chtěli jsme tam zařadit silnici I/27 z Plzně do Klatov. Jak to vypadá v Přešticích, ví každý, kdo tudy jezdí. A také silnici I/22 z Domažlic přes Klatovy do Horažďovic a dál do jižních Čech. Myslím, že je to krok dobrým směrem a pro nás úspěch, i když ministerstvo vyhovělo jen částečně,“ shrnul náměstek hejtmanky Pavel Čížek.

Plánované celorepublikové sčítání intenzity dopravy zkomplikoval covid, při kterém provoz významně poklesl. Část měření proběhla už v roce 2020, další na jaře a v létě letošního roku.



Výsledky sčítání budou k dispozici až v příštím roce. Mělo by z nich být patrné, zda na silnicích z Plzně na České Budějovice a Folmavu po zavedení mýta ubylo kamionů, a naopak zda jich přibylo na silnicích, kde se mýto neplatí.

Přeštický starosta Karel Naxera řekl, že si město v listopadu 2019 nechalo udělat vlastní měření intenzity dopravy na všech výpadovkách. „Ve srovnání s celostátním s daty z roku 2016, kdy vyšlo 16 tisíc aut za 24 hodin, tu v listopadu 2019 projelo už 18 tisíc aut. Chtěli jsme mít údaje ještě před zpoplatněním silnic na České Budějovice a Folmavu,“ uvedl Naxera.

Jenže čísly to pro Přeštické nekončí. Obávají se, že by se řidiči nákladních aut mohli v budoucnu při hledání nezpoplatněných tras začít valit i po silnici druhé třídy mezi Přešticemi a Nepomukem, který je na výpadovce do jižních Čech.

Zákaz kamionů mezi Přešticemi a Nepomukem

„Zahájili jsme jednání a rádi bychom dosáhli zákazu tranzitu vozidel nad 12 tun po téhle silnici. I když jsou na ní v některých obcích bezpečnostní ostrůvky, které by měly dopravu zpomalit, dostávají se k nám i informace, že někteří řidiči je objíždějí protisměrně, aby nemuseli tolik brzdit,“ řekl přeštický starosta Karel Naxera.

Ministerstvo dopravy počítá se zavedením mýta na silnici z Klatov do Horažďovic. Starosta Zavlekova Tomáš Prexl doufá, že s mýtem na silnici ubyde kamionů.

„Jezdí tu spousty kamionů z Ukrajiny, Rumunska nebo Bulharska, které tu nemají co dělat. Myslím, že silnice je teď pro ně objízdnou trasou. Plánované zpoplatnění určitě vítám,“ říká starosta Zavlekova.

Podobně to vidí i starosta Hradešic František Balíček. „Předpokládám, že když to zpoplatní i přes nás, kamionů ubude,“ doufá Balíček.

Přes Kdyni denně projede kolem 8 tisíc aut

V Horažďovicích od jara opravují část výpadovky na jižní Čechy. „I když tu máme kvůli pracím na silnici objížďku, aut přibývá. I provoz kamionů je tu pořád velký. Myslím, že mýto na silnici první třídy, která nám protíná celé město, by mohlo pomoci. Otázkou je, jestli kamiony pak nezačnou objíždět zpoplatněné úseky po silnicích nižších tříd. Už teď se na to ozývají stížnosti. Myslím si, že za tranzit po silnicích nižších tříd by řidiči aut nad 12 tun měli platit velkou přirážku,“ soudí horažďovický starosta Michael Forman.

Lidé z kraje i obcí by chtěli mýto rozšířit i na zbývající část silnice první třídy z Klatov do Domažlic. Přes Kdyni denně projede kolem osmi tisíc aut včetně několika stovek náklaďáků a kamionů.

„Určitě o mýto zájem máme. Vždyť silnice první třídy vede i přes náměstí, kde je synagoga, škola a družina,“ potvrdil starosta Oskar Hamrus. Navíc hodně kamioňáků i z východní Evropy na okraji Kdyně odbočuje na silnici do Broumova a dál do Německa, přestože tamní malý přechod má být zejména pro regionální dopravu.