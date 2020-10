Myslivec zavadil o spoušť a střelil otčíma, za jeho smrt dostal podmínku

Tachovský soud Hnátka odsoudil k trestu odnětí svobody v délce jednoho roku s podmíněným odkladem na dva roky. Dále mu na dva roky uložil zákaz držení a nošení zbraně.

Poškozené zdravotní pojišťovně musí uhradit přes 53 tisíc korun. Syny zemřelého muže soud odkázal s jejich nároky na náhradu škody na občanskoprávní řízení.

Za usmrcení z nedbalosti hrozilo Stanislavu Hnátkovi až šest let vězení. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se ihned odvolal.

Odjistil zbraň a čekal na lišku

Tragédie se stala 17. listopadu 2018 u obce Sulislav. Lov byl součástí soutěže psů v naháňce. Stanislav Hnátek a druh jeho matky patřili do skupiny patnácti lovců, kteří byli rozmístěni na konci leče a číhali na zvěř z naháňky.

Hnátek spatřil v lese lišku, jak se k němu blíží. Zmizela mu v trávě, odjistil kulovnici a čekal, až zvíře přeběhne přes cestu. Když ale chtěl zbraň zvednout do střelecké pozice, zavadil o spoušť a vyšla rána.

Kulový náboj prostřelil čtyřiašedesátiletému myslivci levou paži a přední stranu hrudníku. V nemocnici pak podle lékařských zpráv u muže došlo ke zhroucení oběhového systému.

Podle státního zástupce Ondřeje Wendlera si obžalovaný nepočínal dostatečně obezřetně a opatrně. Vystřelil do prostoru, který k tomu neměl určený.

„Přehazoval odjištěnou pušku přes rameno, kdy měla citlivěji nastavenou spoušť. Nevěděl, zda tam nejsou další kolegové, neměl tam vůbec mířit,“ uvedl Wendler, který pro myslivce navrhoval vězení na 18 měsíců s odkladem na 24 měsíců.



„Zacházel se střelnou zbraní, a musel tedy předpokládat, že kulovým nábojem může způsobit zranění a smrt. Musí se s ní zacházet s maximální pozorností,“ zdůvodnil státní zástupce.



Doplnil, že z lékařských zpráv zemřelého myslivce vyplývá, že jednou z příčin úmrtí byl i jeho samotný zdravotní stav, ale na druhou stranu nelze pominout, že podstatnou příčinou úmrtí bylo zranění způsobené jednáním obžalovaného.

Podle zmocněnce poškozených myslivec fatálním způsobem porušil pokyny vedoucích. „Neudělal to úmyslně, je to jeho nedbalost. Situace je o to horší, že se jednalo o příbuzného,“ uvedl zmocněnec Robert Bochníček.