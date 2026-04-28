Za smrt myslivce zastřeleného při honu na Tachovsku obvinila policie jeho kolegu

Kriminalisté obvinili z usmrcení z nedbalosti staršího myslivce, který loni v listopadu během honu na Tachovsku nešťastnou náhodou zastřelil svého kolegu. Muži hrozí až šest let vězení.
ilustrační snímek

foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

„Policejní komisař zahájil trestní stíhání sedmašedesátiletého muže pro přečin usmrceni z nedbalosti,“ potvrdila policejní mluvčí Iva Vršecká.

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Tragédie se odehrála v lesích u Kladrub na Tachovsku. Po nahlášení nešťastné události na místo okamžitě zamířily výjezdové skupiny záchranářů. Ti ale už muži nedokázali pomoci.

„Při bližším ohledání na místě bylo u muže zjištěno poranění neslučitelné se životem a náš lékař konstatoval exitus,“ uvedl tehdy za záchrannou službu Luboš Bouček. Záchranáře tak na místě vystřídal koroner.

