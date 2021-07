Houbaři už mají na Plzeňsku žně, za deset minut se dá najít košík hřibů

Pokud máte rádi houbaření i o dovolené, co nejdříve si ji naplánujte. To radí lidem mykologové, kteří předpovídají houbové žně. To ale neznamená, že plné košíky nenosí lidé z lesa už dnes. Houby jsou ale zatím hlavně v listnatých a smíšených lesích.