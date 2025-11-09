Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Jitka Kubíková Šrámková
  18:15
Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v Plzni-Křimicích až téměř k mostu v Plzni-Radčicích.
Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem Hruškocim, iniciátorem myšlenky Lumírem Olšovským a fanklubem zasadili u cesty nedaleko Křimické pláže 23 ovocných stromů. Vytvořili tak Muzikálovou alej (8. listopadu 2025). | foto: Petr EretMAFRA

S plzeňským divadlem se tímto způsobem rozloučil šéf zdejšího muzikálu Lumír Olšovský. Ten nedávno odešel z čela souboru po devíti letech, během kterých dokázal, že na muzikály se jezdí do Plzně.

První strom při cestě od pláže je právě Olšovského výpěstek. Olšovský nebyl jen divák celé sázecí akce, ale opravdový organizátor. „Tady dejte třešeň,“ volal na spolupracovníky. „Budeme vědět, jak se to pouští?“ ptal se u cisterny s vodou, která měla zasazené stromy zalévat.

Po cestě do Křimic se před druhou hodinou odpolední v neděli trousili nejen členové souboru muzikálu, ale i diváci. U řeky Mže nakonec ryla, zalévala či zpívala při práci zhruba stovka nadšenců.

Lumír Olšovský končí v plzeňském divadle jako šéf muzikálového souboru

V reakci na to, že mnoho diváků muzikálů ho bude v Plzni velmi postrádat, Olšovský řekl, že je to obrovská odměna za to, co se snažil v Plzni udělat. „Jsem rád, že se povedlo všechno, co jsem si přál a že vztah s diváky je tak krásný, moc si toho vážím,“ řekl.

Na otázku, jestli o něj diváci přijdou úplně, odpověděl, že se ho úplně nezbaví. „Jisté ale je, že to, co máme, co jsme zažili, už nám nikdo nikdy nevezme. Bylo to nádherné, ale věci, které se chystají, budou také vynikající,“ uvedl. „Mě se prostě nezbavíte, protože tu režírovat budu i dál. Nebudu iniciátor nových věcí, ale velice rád se jich budu účastnit. Když mi nový šéf, jako doteď, bude tak nakloněný a bude mě zvát k další práci, budeme se vídat hodně často a duch, který tu je, nevymizí,“ uvedl Olšovský.

Symbol plodného období

Jeho životní partner a dramaturg plzeňského divadla Pavel Bár řekl, že stromy, když budou v Křimicích plodit, budou symbolem plodného období, které muzikálový soubor za sebou má.

Připomněl, že Olšovský v Plzni bude dál hrát v My Fair Lady profesora Higginse, za kterou dostal Thalii a v Kleci bláznů. Režíruje Sestru v akci, která bude mít premiéru v únoru, pak bude ještě režírovat pro lochotínský amfiteátr muzikál Mamma Mia, který se odehraje příští rok 26. a 27. června.

Bár v Plzni zůstává do konce sezony, aby pomohl novému šéfovi muzikálu Josefu Hruškocimu zaběhnout se ve funkci. „Po deseti letech chci dát příležitost i jiným dramaturgům,“ konstatoval.

Nový šéf plzeňského muzikálu Josef Hruškoci (vlevo) a odcházející bývalý šéf Lumír Olšovský.

Na akci dorazili třeba členka muzikálového souboru Venuše Zaoralová Dvořáková, která jeden ze stromů také vysadila. „Jsme plzeňský muzikál, chceme, aby po nás něco zůstalo i v přírodě,“ uvedla.

Rýče do ruky nakonec vzaly i členky souboru Charlotte Režná a Eva Staškovičová. „Muzikálový soubor neuvěřitelně pozvedl a zviditelnil nás, je zasloužené, že si ho lidé v Plzni tak oblíbili,“ uvedla na adresu Olšovského Staškovičová, která je právě z Křimic.

„Lumír do práce dává vše ze sebe a celý svůj život a projevilo se to,“ uvedla Režná, která prý věděla, že Olšovský i Bár chtějí jednou z divadla odejít, ale nevěděla kdy. „Odešli v nejlepším. Člověk, když se chce posouvat, musí vystupovat z komfortní zóny, ještě nás překvapí, co dokážou,“ myslí si.

LÁSKA POD LUPOU: Sny si plníme průběžně, říkají Pavel Bár a Lumír Olšovský

Olšovský přiznal, že z Plzně na vlastní žádost odešel proto, že se chystal udělat další krok a utkat se o místo šéfa Hudebního divadla v Karlíně. Na této pozici byl ale potvrzen dosavadní šéf Egon Kulhánek, který v čele Karlína stojí 22 let. Teď se čeká na to, jestli budou zveřejněny koncepce obou uchazečů o funkci - Kulhánka i Olšovského.

„Chtěl jsem, aby Karlín trochu ožil a postavil se na nohy, to si kladu za úkol stále. Zatím jsem oficiálně nedostal odpověď, jak jsem dopadl, přitom od 6. října už to stávající ředitel ví,“ svěřil se Olšovský s tím, že doufá, že koncepce zveřejněné budou a dál se povede debata o budoucnosti Karlína. „Já jsem v záloze a kdykoli jsem připraven naskočit do této funkce, pokud bude potřeba,“ sdělil Olšovský.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

