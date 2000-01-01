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Ovacemi ve stoje skončila ve čtvrtek v noci premiéra muzikálu Mamma Mia v podání Muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni, jenž tak uzavřel další divadelní sezonu. Desátý ročník Noci s operou přilákal do lochotínského amfiteátru tisíce lidí. Zájem o první dvě představení byl tak obrovský, že divadlo přidalo ještě třetí termín. Slavný muzikál s hity skupiny ABBA tak zhlédne více než 22 500 diváků.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Divadlo J. K. Tyla uzavírá svoji divadelní sezonu open-air-verzí již po desáté. Tentokrát si na jubilejní Noc s operou nepřipravilo operu, ale muzikál, a to rovnou jeden z těch nejúspěšnějších všech dob – Mamma Mia.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Vstupenky na první dvě představení ve čtvrtek a v pátek byl tak obrovský, že divadlo přidalo ještě další sobotní termín.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
I na něj je už téměř vyprodáno. Podle posledních informací je volných jen pár míst takzvaně na deku. Kapacita všech tří představení přesahuje 22 500 míst.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Stane se tak pravděpodobně poprvé, kdy Noc s operou bude mít nejvyšší návštěvnost ve své historii. V předchozích letech, kdy se hrálo jen jedno nebo dvě představení, byla účast kolem sedmi tisíc diváků.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
V hlavních rolích mohou diváci vidět hostující Terezu Bebarovou nebo domácí Soňu Hanzlíčkovou, dále Marka Němce, Martina Písaříka, Maxmiliána Kocka, Viktorii Tandlerovou či Markétu Peškovou.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
V muzikálu hrají i hvězdy plzeňského muzikálového souboru Pavel Režný, Lukáš Ondruš, Kateřina Chrenková, Lucie Zvoníková, Jozef Hruškoci a Lumír Olšovský.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Matku Donnu ve slavném filmu z roku 2008 ztvárnila Meryl Streepová. Ve čtvrtek v Plzni tato role připadla Soně Hanzlíčkové, alternuje ji Tereza Bebarová.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Představení bylo v jeden moment na chvilku přerušeno kvůli zdravotním problémům jednoho z návštěvníků v hledišti.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Herečka Charlotte Režná vyzvala přes sociální sítě diváky, aby jakmile dá povel, si s účinkujícími během představení zatančili na píseň Dancing Queen jednoduchou choreografii.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Potenciální otce dvacetileté Sophie si zahráli Jozef Hruškoci, Martin Písařík a Pavel Režný.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Také letos má Noc s operou charitativní podtext. Za každou prodanou vstupenku na páteční představení věnuje primátor z rozpočtu své kanceláře 26 korun na charitativní účely. Vloni dobročinné projekty získaly téměř 121 tisíc korun.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Čtvrteční premiéru doprovázelo teplé počasí. I když slunce po deváté hodině večer zašlo, teplota se stále pohybovala kolem 25 stupňů Celsia.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Jeviště bylo doslova v obležení účinkujících, v muzikálu jich vystoupilo na dvě stovky.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Budoucího ženicha si zahrál Maxmilián Kocka (na snímku). „Žije mezi dobrodružstvím a závazky. To máme hodně společné,“ přiznal se mladý herec.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Sophii si zahrála Viktorie Tandlerová. „Viky je ztřeštěná, jde do věcí po hlavě. Mnohdy člověk neví, co od ní může očekávat,“ popsala svoji roli mladá herečka.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Muzikálový příběh se začal odehrávat krátce po půl deváté večer a skončil před půlnocí.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Mamma Mia je ojedinělé představení. „Open-air inscenace vznikla speciálně pro prostředí lochotínského amfiteátru a v nejbližší době nebude součástí běžného repertoáru našeho divadla,“ upozornil šéf muzikálového souboru Jozef Hruškoci.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Kromě účinkujících v muzikálu vystoupila i početná company, balet a stopadesátičlenný komparz.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
O hudební nastudování se postaral dirigent Dalibor Bárta (v bílém uprostřed).
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Lochotínský areál se v pátek a v sobotu otevře návštěvníkům dvě a půl hodiny před začátkem produkce.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
V předchozích letech se v lochotínském amfiteátru odehrával například příběh opery Macbeth či Nabucco, muzikálu Elisabeth, vloni to byla Veselá vdova.
Autor: Martin Polívka, MAFRA