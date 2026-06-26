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Není to jen designovka, ale tréninková záležitost, která dokáže atlety potrápit. Tak mluví o nové stavbě na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň místopředseda klubu Pavel Kovalský. Kdo jede v...
V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními především pohybového aparátu byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v...
Takhle rozkopané ještě náměstí Republiky v Plzni snad nikdy nebylo. Rozsáhlá revitalizace, která odstartovala v dubnu, teď běží na plné obrátky. Západní strana je plná dělníků, materiálu, bagrů a...
Lukáši Stančíkovi, který o sobě rád říká, že je vyvoleným a bohem, dnes samosoudce Okresního soudu Plzeň-město prodloužil délku podmínečného odsouzení s dohledem probačního úředníka o půl roku. Podle...
V centru Plzně kroužily při sobotních oslavách trolejbusy, které ve městě jezdily před čtyřmi desítkami let. Tisíce lidí dorazily na oslavy 90 let výroby trolejbusů v Plzni a zároveň připomínky 85...
Především architektce Tereze Nové patří nově udělená Cena Hanuše Zápala za nejlepší stavbu v Plzni za období let 2022 až 2025. Právě Nová, která spolupracovala s architektem Jiřím Zábranem v ateliéru...
Dnes již bývalý tělocvikář ze základní školy na Klatovsku, který podle žalobkyně požadoval po žačkách intimní fotografie a na oplátku jim posílal snímky svého ztopořeného penisu, nepůjde do vězení....
Policisté v pátek pátrali po třináctileté dívce z Tachovska, která se ve čtvrtek odpoledne nevrátila domů. Školačka se šla ve Stříbře vykoupat k jezu.
Ovacemi ve stoje skončila ve čtvrtek v noci premiéra muzikálu Mamma Mia v podání Muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni, jenž tak uzavřel další divadelní sezonu. Desátý ročník Noci s operou přilákal do...
V noci na pátek zasahovali hasiči u požáru hotelu v Klatovech. Požár vznikl na terase a postupně se rozšířil na budovu. Záchranáři odvezli do nemocnice recepční, která se při zalarmování ubytovaných...
Budování nejvyššího silničního mostu v České republice u městečka Plasy na Plzeňsku začalo před rokem, dnes na něj navázala výstavba 5,6 kilometru dlouhého obchvatu města. První auta by měla objet...
Takhle rozkopané ještě náměstí Republiky v Plzni snad nikdy nebylo. Rozsáhlá revitalizace, která odstartovala v dubnu, teď běží na plné obrátky. Západní strana je plná dělníků, materiálu, bagrů a...
Plzeňské státní zastupitelství obžalovalo 21 lidí z výroby a prodeje drog. Uvedla to ve středu Česká televize na základě vyjádření Jakuba Kubiase z krajského státního zastupitelství. Některým členům...
Přehledný plán letní přípravy fotbalistů Plzně na sezonu 2026/27. Západočeši pod vedením trenéra Martina Hyského zahájili přípravu 15. června. Začátkem července tým zamíří na herní soustředění do...
Lukáši Stančíkovi, který o sobě rád říká, že je vyvoleným a bohem, dnes samosoudce Okresního soudu Plzeň-město prodloužil délku podmínečného odsouzení s dohledem probačního úředníka o půl roku. Podle...
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Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...
Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce (ČOI) maximální pokutu pět milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Mluvčí Penny...