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OBRAZEM: Amfiteátr ovládl muzikál Mamma Mia. Je třikrát téměř vyprodáno

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  12:50
Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10.... Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10....
Ovacemi ve stoje skončila ve čtvrtek v noci premiéra muzikálu Mamma Mia v podání Muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni, jenž tak uzavřel další divadelní sezonu. Desátý ročník Noci s operou přilákal do lochotínského amfiteátru tisíce lidí. Zájem o první dvě představení byl tak obrovský, že divadlo přidalo ještě třetí termín. Slavný muzikál s hity skupiny ABBA tak zhlédne více než 22 500 diváků.

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