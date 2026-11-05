Profesionální hasiči ze stanic na Košutce a ze Slovan vyjížděli k zavalenému muži do Skalní ulice v půl desáté.
„Po příjezdu na místo jsme zahájili vyprošťovací práce. Vzhledem k náročnosti zásahu byly povolány další síly a prostředky včetně technického kontejneru a kontejneru s vybavením pro pažení,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Muže zavaleného sutí z garáže se jim podařilo vyprostit a předali ho do péče záchranářů.
„Muži mladšího věku jsme poskytli neodkladnou přednemocniční péči. S podezřením na středně těžká poranění a možný crush syndrom byl při vědomí a ve stabilizovaném stavu transportován do Fakultní nemocnice Plzeň,“ uvedl za záchranáře Martin Štěpán.
Hasiči stabilizovali trosky a to z důvodu bezpečnosti lidí, kteří událost šetřili. Na místě pracovali také odborníci s drony ze SIT Plzeň.