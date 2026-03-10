Muž hrozil vystřílením úřadu. Doma měl arzenál zbraní včetně pistolí a výbušnin

Autor:
  15:29
Více než rok pracovali kriminalisté na případu staršího muže, který vyhrožoval vystřílením jednoho plzeňského úřadu. Nyní zveřejnili seznam zbraní, které našli u něj doma. Šlo o rozsáhlý arzenál včetně zakázaného střeliva a výbušnin. Obviněnému hrozí až pětileté vězení.
Muž z Plzně měl v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin.

Muž z Plzně měl v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin. | foto: Policie ČR

Muž, který je držitelem střelných zbraní, vyhrožoval vystřílením institucí.
Muž z Plzně měl doma v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i...
Muž z Plzně měl doma v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i...
Muž z Plzně měl doma v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i...
9 fotografií

Osmapadesátiletý muž v červenci 2024 přišel na jeden z úřadů v Plzni a požadoval po zaměstnankyni, aby mu vrátila určité tiskopisy.

„Pracovnice úřadu mu sdělila, že to již není možné, protože byly skartovány. Muž na to reagoval výhrůžkami střelbou na jiné instituce s tím, že má doma dost zbraní. Pak z úřadu odešel,“ popsala tehdy policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policisté začali po muži okamžitě pátrat, do akce bylo nasazeno několik policejních hlídek i zásahová jednotka. „Lustrací se zjistilo, že je legálním držitelem několika střelných zbraní,“ upozornila mluvčí na možné nebezpečí.

Muž hrozil vystřílením úřadu kvůli tiskopisům, jeho zbraně půjdou na expertizu

Muže po necelé hodině vypátrali a zadrželi doma v bytě. Zajistili u něj řadu zbraní, které poslali na expertizu. Zároveň mu sdělili podezření z vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci.

Nyní ho obvinili z nedovoleného ozbrojování a zveřejnili, co všechno doma měl.

„Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili velké množství zbraní, střeliva a dalších nebezpečných předmětů. Mezi zajištěnými věcmi byly například pistole, opakovací i jednorané pušky, historické perkusní a křesadlové zbraně, vystřelovací nože, desítky bodnosečných zbraní či velké množství nábojů různých ráží uložených v krabicích a muničních truhlících,“ vyjmenovala nyní Raindlová.

Kromě zbraní a střeliva měl muž v bytě také velké množství pyrotechnického materiálu a předmětů obsahujících výbušniny.

„Jednalo se například o desítky improvizovaných výbušných předmětů domácí výroby, elektrické iniciátory, třecí zapalovače, dýmovnice, pyrotechnické prostředky nebo výcvikové zvuko-zábleskové prostředky používané ozbrojenými složkami. Mezi nejzávažnější předmět patřil také plně funkční tříštivo-trhavý dělostřelecký granát,“ pokračuje ve výčtu policejní mluvčí.

Zbraně a střelivo zkoumali odborníci kriminalistické techniky a expertiz policie Plzeňského kraje, výbušniny a pyrotechnické prostředky pak specialisté pyrotechnické služby v Praze.

Muž z Plzně měl v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin.
Muž, který je držitelem střelných zbraní, vyhrožoval vystřílením institucí.
Muž z Plzně měl doma v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin.
Muž z Plzně měl doma v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin.
9 fotografií

Obviněný kriminalistům vysvětloval, že je držitelem zbrojního průkazu a má registrováno osm zbraní. Další zbraně a pyrotechnický materiál prý užíval v souvislosti s činností jednoho klubu, který se účastní historických akcí a bojových ukázek pro veřejnost.

„Improvizované předměty byly ovšem podle znalců plně funkční a citlivé na iniciaci plamenem. Přestože jejich účelem mohlo být vyvolání akustického či světelného efektu, při nesprávné manipulaci mohly způsobit velmi vážná zranění, zejména při výbuchu v bezprostřední blízkosti člověka,“ podotkla Raindlová.

Při zkoumání zbraní a střeliva navíc vyplynulo, že část zajištěného střeliva patří mezi zakázané. „Takové střelivo podléhá zvláštnímu režimu a k jeho nabývání či držení je nutné získat výjimku policie. Na základě prověřování policisté zjistili, že muž o takovou výjimku nikdy nepožádal. Současně bylo zjištěno, že nepožádal ani Český báňský úřad o povolení k nabývání nebo předávání výbušnin,“ uzavřela mluvčí s tím, že v případě prokázání viny hrozí muži až pět let odnětí svobody.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Nenávidí policii, brojí proti systému. Teď nebinárnímu Míšovi odtáhli auto

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...

Policisty a strážníky v Plzni už měsíce zaměstnává šestačtyřicetiletý Michal M., který nejčastěji na náměstí Republiky pouští z reproduktorů na autě hlasitou hudbu, často i s basebalovou páskou v...

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Muž hrozil vystřílením úřadu. Doma měl arzenál zbraní včetně pistolí a výbušnin

Muž z Plzně měl v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin.

Více než rok pracovali kriminalisté na případu staršího muže, který vyhrožoval vystřílením jednoho plzeňského úřadu. Nyní zveřejnili seznam zbraní, které našli u něj doma. Šlo o rozsáhlý arzenál...

10. března 2026  15:29

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

10. března 2026  12:05

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

9. března 2026  8:36,  aktualizováno  21:45

Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli...

S podmíněným a peněžitým trestem odešel od plzeňského okresního soudu bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich, souzený za porušení povinnosti při správě...

9. března 2026  11:30

Kraj vytipoval vhodná místa pro větrníky, Bor u Tachova chce mít další

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Víska Damnov, která patří pod Bor u Tachova, je se svými větrnými elektrárnami jedním ze dvou míst v kraji, kde mají s využíváním větrné energie zkušenosti. Kousek od dálnice D5 zde totiž stojí dva...

9. března 2026  10:44

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté...

8. března 2026

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

8. března 2026  17:55

Učení na instalatéry nebo truhláře děti láká, zedníkem nebo řezníkem chce být málokdo

Ilustrační snímek

Sehnat instalatéra bývá často martyrium. I to může být důvodem, proč na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni mají mnohem víc přihlášek, než mohou na tříletý obor Instalatér přijmout

8. března 2026  10:17

Na Špičáku skončila Jízda přes louži pro většinu účastníků koupáním

Jízda přes louži na šumavském Špičáku. (7. března 2026)

Teplota vzduchu pod deset stupňů, teplota vody čtyři. Na šumavském Špičáku se jela tradiční Jízda přes louži, která je vyvrcholením lyžařské sezony. V bazénu s vodou z horského potoka se nakonec...

8. března 2026  9:30

Na co zírá mašinfíra: Pod dráty na jih, z Plzně do Klatov

Brejlovec 750.096 společnosti Kladenská dopravní a strojní v čele...

Radek, náš dnešní mašinfíra, nám ukáže další zajímavou trať v západních Čechách. Projedeme další úsek Plzeňsko-březenské dráhy, tentokrát ale směrem z Plzně na jih, do Klatov. Čeká nás bezmála...

8. března 2026

Čidla spolu s drony budou chránit lesy, urychlí odhalování vznikajících požárů

Drony dokážou dopravit potřebné vybavení na místo zásahu ještě před příjezdem...

Projekt, do kterého se zapojí se svou technikou plzeňská Správa informačních technologií (SIT), má pomoci při požární ochraně lesů podél hranice mezi Českem a Bavorskem, zejména v oblasti Národního...

7. března 2026  10:01

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.