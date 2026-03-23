Událost se stala v neděli před půl jednou odpoledne v Rybářské ulici nedaleko zoologické zahrady. Podle policie muž našel krabici se střelným prachem a rozhodl se jej zlikvidovat.
Střelný prach se ale vznítil a popálil ho v obličeji. „Muž s ním manipuloval zcela neodborně,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Přivolaní záchranáři pacienta odvezli do nemocnice. Byl při vědomí a jeho zranění si nevyžadovalo přepravu na popáleninové centrum v Praze.
„Událostí se nadále zabýváme,“ uzavřela policejní mluvčí.