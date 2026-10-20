Muž se polil benzinem a následně zapálil před jedním z rodinných domů v ulici U Soutoku před půl jednou odpoledne.
„Naštěstí ho ještě před příjezdem záchranářů pomohla uhasit jeho partnerka,“ uvedl pro server Novinky.cz policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Muž pak nasedl na kolo a odjel. Policisté ho našli v Polní ulici, což je asi dva a půl kilometru od místa události. Tam ho předali záchranářům.
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Agresivní muž se pokusil zapálit benzinku, katastrofě zabránila pohotová obsluha
Zraněného muže převezl vrtulník na specializovanou kliniku v pražských Vinohradech. „Po ošetření na místě jsme pacienta s popáleninami hlavy a obličeje předali kolegům z letecké záchranné služby k transportu do pražského popáleninového centra,“ řekl Luboš Bouček ze záchranné služby. Podle něj byl muž při vědomí.