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Muž se polil benzinem a zapálil. Když ho partnerka uhasila, odjel na kole

Autor:
  16:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Vrtulník záchranné služby v úterý přepravil na popáleninové centrum do pražských Vinohrad muže z Rokycan. Podle dosavadních informací se polil benzinem a zapálil. Naštěstí ho pomohla uhasit partnerka.

Muž se polil benzinem a následně zapálil před jedním z rodinných domů v ulici U Soutoku před půl jednou odpoledne.

„Naštěstí ho ještě před příjezdem záchranářů pomohla uhasit jeho partnerka,“ uvedl pro server Novinky.cz policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Muž pak nasedl na kolo a odjel. Policisté ho našli v Polní ulici, což je asi dva a půl kilometru od místa události. Tam ho předali záchranářům.

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Zraněného muže převezl vrtulník na specializovanou kliniku v pražských Vinohradech. „Po ošetření na místě jsme pacienta s popáleninami hlavy a obličeje předali kolegům z letecké záchranné služby k transportu do pražského popáleninového centra,“ řekl Luboš Bouček ze záchranné služby. Podle něj byl muž při vědomí.

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