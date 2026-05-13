V aleji útočil na ženy, jednu znásilnil, druhou zbil. Mladík dostal devět let

Petr Ježek
  14:19
Devět let vězení za přepadení dvou žen v plzeňské aleji Kilometrovka se zdálo moc pětadvacetiletému Miroslavu D. Jednu ženu podle soudců znásilnil a u druhé se o to pokusil jen o chvíli později. Soudci Vrchního soudu v Praze se před několika dny shodli, že devítiletý trest je pro bývalého popeláře přiléhavým trestem. Paradoxní v téhle situaci je, že odsouzený muž se sám stal před útoky na ženy obětí sexuálního násilí.
Čtyřiadvacetiletý Miroslav D. u Krajského soudu v Plzni. Mladíka žalobce viní ze znásilnění a pokusu o něj. (21. května 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Alej zvaná Kilometrovka u Kalikovského mlýna v Plzni (21. května 2025)
Kalikovský mlýn v Plzni (21. května 2025)
Jez u Kalikovského mlýna v Plzni (21. května 2025)
Proti výši trestu vyměřené soudci v Plzni se mladý muž rozhodl bojovat odvoláním. S advokátem v něm napadli řadu věcí, které soudci podle nich nesprávně posuzovali a hodnotili.

Uspěli jen s jedinou, která však neměla žádný vliv na výši trestu. Zjednodušeně řečeno – muž neměl být odsouzený za dva trestné činy, ale jen jeden pokračující, protože oba útoky na ženy od sebe dělily jen minuty.

„Odvolací soud je názoru, že jednání obžalovaného, který poškozené napadl na identickém místě a s minimálním časovým odstupem, je na místě posoudit jako dva dílčí útoky téhož pokračujícího jednání,“ shrnula mluvčí Vrchního soudu v Praze Eliška Duchková.

Jednu ženu znásilnil, druhou zbil, soudí popeláře. K sexu dříve nutili i jeho

Soudci řešící odvolání jinak souhlasili s uznáním viny, výší trestu i povinností obžalovaného zaplatit odškodnění napadeným ženám.

Miroslav D. 1. července 2024 v aleji zvané Kilometrovka u Kalikovského mlýna nejprve zaútočil na pětatřicetiletou cizinku, která si byla zaběhat.

Na ženu mířil nožem a řekl jí, že nechce peníze, ale sex. „Žena se nesnažila utéct, nekladla mu odpor. Navrhla mu, že ho uspokojí jinak než vaginálně,“ popsal žalobce. Útočník na návrh nejprve přistoupil, potom si to ale rozmyslel a ženu znásilnil. Poškozenou pak nechal odejít.

Krátce nato si vyhlédl další oběť. Jednatřicetiletou ženu uchopil, srazil ji na zem a ukázal jí místo, kam s ním má odejít. To žena odmítla a začala volat o pomoc.

„Obžalovaný poškozenou nejméně dvakrát kopl nohou do obličeje a následně z obavy z dopadení z místa odešel. Poškozené tak způsobil zlomeninu nosních kůstek a další poranění, které si vyžádalo léčení v řádu několika týdnů. V důsledku tohoto jednání se u poškozené rozvinula posttraumatická stresová porucha. Má strach, objevují se u ní myšlenky na sebevraždu,“ pokračoval státní zástupce.

Vězení za znásilňování kolegy v kuka vozu platí, žalobkyně s podmínkou neuspěla

Paradoxní v téhle situaci je, že odsouzený muž se sám stal obětí sexuálního násilí. V zaměstnání ho na konci roku 2023 a začátkem roku 2024 nejméně pětkrát znásilnil řidič popelářského auta Jaroslav E., se kterým muž z Kilometrovky jezdil jako závozník.

Vše se podle soudu odehrávalo v kabině auta zejména na Plzeňsku a Klatovsku. Soudci třiapadesátiletého řidiče poslali do vězení na rok.

21. května 2025

KRIMI

Chalupa ze seriálu Policie Modrava lehla popelem, mohl to způsobit blesk

Pravděpodobně blesk způsobil požár původní šumavské chalupy v Srní. Plameny ji...

Požár zcela zničil chalupu u šumavského Srní. Podle místních začala ve středu večer hořet poté, co do objektu zasáhl blesk. Hasiči škodu předběžně vyčíslili na 10 milionů korun.

Do Česka míří silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

Předpovědní mapa srážek za 24 hodin.

Od odpoledne do noci hrozí silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů. Zasáhnou hlavně západ a severozápad Čech. Vítr dosáhne v nárazech až 70 km/h. Meteorologové v této souvislosti...

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

„V Česku je cenzura, v Rusku ne." Zastupitel SPD bere peníze z Kremlu

Premium
Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba

Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba (za SPD), který žije v Rusku, je placený ruským mediálním holdingem Rossija Segodňa, který je na sankčním seznamu Evropské Unie. Upozornil na to web...

Třicet let vede plzeňskou zoo. A teď si splním celoživotní sen, těší se

Premium
Profesní život Jiřího Trávníčka je více než 44 let spjatý s plzeňskou zoo.

Více než čtyřicet čtyři let života strávil prací pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně. Posledních třicet let je jejím ředitelem. Letos oslaví plzeňská zoo 100 let. „Když člověk sežene...

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

13. května 2026  10:59,  aktualizováno  12:44

Zbyly vám brambory a nevíte, co k obědu? Vošouch nasytí rodinu pod padesátikorunu

Bramborákům v Plzni neřekne nikdo jinak než Vošouchy.

Křupavé, voňavé a neuvěřitelně levné. Smažená pochoutka z nastrouhaných brambor má v Česku desítky jmen. Někde je to cmunda, jinde strouhanec nebo kramfleky. Pokud ale zavítáte na západ Čech,...

13. května 2026  11:45

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém...

12. května 2026  23:48

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

12. května 2026  21:55

V Plzni hledají kořeny zločinu. Kriminolog nejen o tom, čeho se vězni bojí nejvíce

Premium
Petr Kupka (vlevo) a Václav Walach ze Západočeské univerzity v Plzni se...

Mezinárodní tým vědců zkoumá roli rodiny, státu, práce a kultury napříč různými společnostmi – od Česka po Indii a Kolumbii. Základem výzkumu jsou příběhy vězňů, které oni sami vyprávějí. „Výsledky...

12. května 2026

Nezaměstnanost v dubnu klesla na 4,9 procenta, volných míst přibylo

Logo portálu iDNES.cz

Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 procenta, když úřady práce evidovaly zhruba o 8000 uchazečů méně než v březnu a počet volných míst vzrostl na 94.483, mimo jiné díky pokračujícím sezonním...

12. května 2026,  aktualizováno  11:06

Deset dnů bez sirén. Do Plzně přijely děti z válkou zasažené Ukrajiny

Do Plzně přijela na desetidenní relaxační pobyt skupina 24 dětí z válečné zóny...

Odpočinout si od problémů a atmosféry spojené s válečnou agresí Ruska proti Ukrajině si v pondělí do Plzně přijelo 23 dívek a chlapců, kteří na Ukrajině chodí do základní školy. V rámci...

12. května 2026  9:19

Muž na zastávce napadl partnerku a odřezal jí vlasy

Muž na zastávce v Plzni napadl partnerku a odřezal jí vlasy. (7. května 2026)

Plzeňští kriminalisté řešili minulý týden vážné napadení ženy, které její partner na zastávce vyhrožoval nožem a odřezal jí větší část vlasů. Muž se po incidentu dal na útěk a cestou se zbavil útočné...

11. května 2026  18:18

Dva vězni z Plzně jsou ve vážném stavu. Vypili dezinfekci, říká zdroj

Premium
Vězňům se od letošního roku zvýšila mzda. Činí padesát procent minimální mzdy,...

Do přímého ohrožení života se vlastní vinou dostala trojice vězňů, která v závěru minulého týdne v plzeňské věznici zřejmě vypila dezinfekci. Jeden z nich byl už propuštěn z nemocnice.

11. května 2026  18:06

V Plzni se rýsuje zajímavý boj o senátorské křeslo, Aschenbrenner chce zase obhájit

Vítěz senátních voleb za obvod Plzeň-město Lumír Aschenbrenner z ODS se svou...

Zajímavý souboj o hlasy voličů slibují říjnové volby do Senátu v Plzni. Křeslo v horní komoře parlamentu bude obhajovat Lumír Aschenbrenner (ODS), který je senátorem od roku 2014. Zkřížit cestu k...

11. května 2026  11:57

