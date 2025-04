Na D5 pobíhal vlk, srazilo ho auto. Zvíře nehodu nepřežilo

Hlavní rozhodčí Lukáš Nehasil dělal v utkání fotbalové ligy mezi Bohemians a Plzní (1:2) přehmaty na hřišti, pak je zmateně vysvětloval v televizním rozhovoru. „Špatně se mi k tomu mluví. Je to...

Příčinou sobotního pádu malého sportovního vrtulníku do pole na Plzeňsku bylo nezvládnutí pilotáže, řekl v neděli zástupce ředitele Ústavu pro zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) Josef Bejdák....

Lepší kvality vody by se měli dočkat lidé, kteří si oblíbili Košutecké jezírko na Severním Předměstí Plzně. K zatopenému bývalému lomu zejména v letním období míří hodně obyvatel města. Zástupci...

U Kralovic na Plzeňsku se v sobotu zřítil malý sportovní vrtulník. Dvaašedesátiletý pilot byl zraněn a transportován vrtulníkem do nemocnice. Zasahují všechny složky integrovaného záchranného...

Obchvat Losiné, dlouhý 5,5 kilometru na výpadovce do jižních Čech, by se měl začít stavět v roce 2027. O dva roky později odstartuje podle aktuálních plánů stavba navazujícího, téměř...

Seniora zmlátil, pak ho svlékl a v zimě nechal zemřít. Recidivista dostal 19 let

Pěstmi a pánví mlátil Petr Zemianek do obličeje 75letého seniora v chatě v Lipové na Chebsku v říjnu 2022. Když starý muž padl na zem, začal do něj kopat. Pak ho vysvlékl do spodního prádla a několik...