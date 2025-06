pek Petr Ježek iDNES.cz Autor:

12:36

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo stavět půlkilometrový most na chystaném obchvatu Plas na severu Plzeňska. Vítězné sdružení Stavby mostů, Eurovia CZ a inženýrské firmy Sagasta ho vybuduje za 571 milionů korun bez DPH, což je o osm procent vyšší cena, než se původně předpokládalo. Bude to nejvyšší silniční most v Česku, 87 metrů nad hladinou řeky Střely.