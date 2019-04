Jeřáb v Plzni sundal historický most. Ten po renovaci poslouží jako lávka

„Ocelovou mostní konstrukci vážící zhruba 145 tun jeřáb přesunul z původního místa, kde byl od roku 1931, k plotu areálu. Most je dlouhý 50 metrů a po renovaci bude sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty,“ uvedl David Sichrovský ze společnosti Swietelsky Rail CZ.



Těžký jeřáb, jehož ramena a protizávaží přivezlo do Plzně 18 kamionů, sestavovali technici od pondělí.

Celý pátek pak k němu bezpečně upevňovali mostní konstrukci. Most je historickým exponátem, je to první svařovaný příhradový most v celém Československu, vyrobený byl v roce 1931. Ještě nedávno sloužil k dopravě a škodováci jej používali při cestách mezi bránou do fabriky a výrobními závody.



Než těžký jeřáb v sobotu kolem půl druhé v noci začal konstrukci zvedat z opěr, technici si vyžádali ještě jeden z menších jeřábů na pomoc s uvolněním části navazující konstrukce. Samotnou svařovanou konstrukci mostu jeřáb přenášel na místo renovace asi půl hodiny. V půl třetí ráno už dělníci uvolňovali speciální vázací popruhy z mostu.



Přes most v minulosti vedla různá potrubí a kabely. Ještě před snášením mostu je technici přeložili do nově vybudovaného podzemního kolektoru pod železničními tratěmi.



Přestavba železniční trati, která protíná škodovácký areál, je součástí modernizace páteřních železničních tratí. V koridoru tu vede jak hlavní trať Plzeň - Cheb, tak právě přestavovaná důležitá železniční spojnice z Plzně přes Domažlice dál do Německa.

Kvůli přidání druhé koleje a narovnání trati ve směru na Domažlice, aby tu mohly jezdit vlaky rychleji, v této části Plzně padlo v posledních dvou letech hned několik bloků domů. Vadily železniční trati i přeložce silnice první třídy s novým mostem nad tratí, která bude zprovozněná ještě letos.