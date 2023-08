Řidičům se otevře opravená část mostu Milenia, začnou práce ve druhém směru

„První etapa opravy se prodloužila do 9. srpna, ve čtvrtek 10. srpna ráno bude průjezdná opravená část mostu. Práce začnou ve druhém směru,“ uvedl Václav Šašek, vedoucí oddělení techniků mostů Správy veřejného statku města Plzně.

Několikadenní prodloužení opravy prvního mostního ramene, dilatačních uzávěrů mostu a povrchů způsobila překvapení, která stavbaři odhalili až v průběhu prací. „Je to klasická rekonstrukce stavby, tam takové věci nejsou ničím výjimečným,“ připustil vedoucí projektu Pavel Kuděj ze společnosti Metrostav.

Zatímco římsy na jižní části mostu nakonec byly v lepším stavu, než předpokládal projekt, a proto rozsah bourání nebyl tak velký, stavebníci narazili při stavbě na kabely, které nebyly v projektu zakreslené. A navíc vedly skrz mostní závěry, které stavbaři v průběhu rekonstrukce mění. Závěry nechala firma vyrobit v předstihu, ale protože v nich nebyly otvory pro průchod kabelů v chráničkách, musely se ještě dodatečně upravovat. Tím se první etapa opravy asi o pět dnů prodloužila.

„Celkový termín stavby se nemění. Ve druhé polovině stavby bychom měli být zase o něco rychlejší. Už víme, do čeho jdeme,“ shrnul Pavel Kuděj.

Oficiální objízdná trasa při uzavření severní větve mostu Milenia je od Lobezské po průtahu městem kolem Doosan areny na Palackého náměstí a po Klatovské ke křižovatce Belánka. Auta od Petrohradu sjedou před mostem Milenia na Mikulášskou a pak kolem nádraží budou pokračovat na průtah městem.

Kompletně opravený má být most začátkem října. Součástí prací je i na říjen plánovaná oprava křižovatky ulic Doudlevecké a U Trati. Náklady na opravu mostu a výměnu semaforů jsou 40 milionů korun. Most Milenia je v provozu 22 let a denně přes něj projede 26 tisíc aut.