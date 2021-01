Most v Liblíně je po čtyřech letech opět uzavřený pro nákladní auta

Podle Miroslava Antona ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje byly závady zjištěné při listopadové prohlídce mostu.

„Uložení u středního pilíře je posouzené jako havarijní. Kromě omezení na mostě byla provizorně vypodložena část konstrukce a z revizního lešení pravidelně kontrolujeme stav problematického místa. Už provedená i připravovaná opatření směřují k tomu, aby nemuselo dojít k úplnému uzavření mostu,“ popsal Anton aktuální stav.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek uvedl, že tak rychlé zhoršení stavu mostu bylo pro všechny velkým překvapením.

„Ještě v roce 2014 byl při hlavní prohlídce v kategorii tři, tedy bez větších problémů. Pak se dělaly menší kontroly každý rok. Loni v listopadu se dělala zase hlavní prohlídka, při které se zjistilo, že se stav mostu zhoršil o několik kategorií a že potřebuje co nejrychlejší zásah. Byl to pro nás šok, takový propad stavu mostu tu nepamatujeme,“ povzdechl si Čížek.

Pokud řidiči s většími auty potřebují něco vyřídit na druhé straně řeky, musejí auto odstavit někde na bezpečném místě před mostem a přejít přes něj pěšky. Když vezou na druhou stranu náklad, čeká je téměř 40 kilometrů dlouhá objížďka přes Chrást a nedávno opravený Dolanský most.

Starostka městysu Liblín Ester Lipertová upozornila, že statik kvůli stavu mostu nepovolil vjezd žádným těžším autům. Bez pardonu.

„Bojovali jsme o to, aby tam aspoň autobusy mohly. Školáci jezdí do Kozojed, které jsou na druhém břehu, asi dva kilometry za mostem. Ale statik jednoznačně řekl, že to nejde. Děti teď musejí přejít přes most, za ním se točí autobusy a tam do nich nastupují,“ popsala starostka Lipertová situaci.

Krajský organizátor veřejné dopravy, kterým je společnost POVED, upravil kvůli zavřenému mostu autobusovou linku z Plzně do Liblína tak, že autobusy končí na kozojedské straně mostu, a přímo do Liblína už nezajíždějí.

Místní se s uzavřením stejného mostu potýkali už před čtyřmi roky. Tehdy stavební firma musela při opravě silnice zajišťovat i nestabilní svah u mostu. Při uzavírce musela nákladní auta stejně jako dnes na objížďku dlouhou 40 kilometrů. Osobní auta, která dnes ještě projedou, mohla přes přívoz přes Berounku v Darové. Objížďka pak pro ně byla asi o polovinu kratší.

Starostka říká, že most statik kontroluje pravidelně. „Před čtyřmi roky byl stav mostu ještě dobrý, teď už je v havarijním. Nevím, kde se stala chyba. Možná je to i stále sílící kamionovou dopravou, která přes nás jezdí,“ soudí starostka.

Vedení obce kvůli současnému omezení dopravy na mostě vymýšlí, jak zajistit odvoz odpadu ve velkoobjemových kontejnerech.

Kulturní památka Liblínský most Technické dopravní dílo, působivě zasazené do krajiny.

Příklad kvalitního architektonického řešení železobetonové mostní konstrukce z 20. let 20. století.

Obloukový železobetonový most nad údolím řeky Berounky byl postaven v letech 1927-1929 podle návrhu inženýra Zdeňka Proška.

Je nejstarším ze tří mostů spojujících oba břehy Berounky v úseku mezi Plzní a Křivoklátem (Dolany, Liblín, Zvíkovec), přičemž všechny mosty byly postaveny jako železobetonové v období 1. republiky.

„Komunální odpad je vyřešený, jezdí pro něj ve směru od Plzně, tam se nic nemění. Využíváme ale i velkoobjemové kontejnery z Kralovic vzdálených asi deset kilometrů. Jenže jsou na druhém břehu Berounky, přes most se teď auta s kontejnery nedostanou,“ popsala starostka komplikaci.

Jak náročná bude rekonstrukce železobetonového obloukového mostu z konce 20. let minulého století, to zatím není jasné. Navíc na vše budou dohlížet památkáři, protože liblínský most je od dubna 2019 památkově chráněný.

V současné době technici připravují návrh na dočasné podepření poškozené části mostovky. Samotné podepření by mělo být hotové do konce letošního března. Po něm budou experti přepočítávat, jestli na takto zajištěný most pustí autobusy. Dokud nebude hotová projektová dokumentace opravy, nikdo nedokáže odhadnout, kolik peněz bude oprava stát.

„O přidělení finančních prostředků na opravy a rekonstrukce mostů a silnic rozhodují orgány Plzeňského kraje,“ vysvětlil za Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje Miroslav Anton.

Havarijní stav mostu přišel v nejméně vhodné době. Kvůli koronavirové epidemii se výrazně propadly příjmy kraje a ten pro letošní rok už zahájil redukci výdajů do většiny oblastí.