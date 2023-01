Rezervace Janovský mokřad, kde žijí divocí koně, se rozrostla

„Plzeňský kraj je výborným příkladem toho, jak veřejná instituce dokáže pečovat o biologicky cenné území přírodě blízkým a zároveň finančně efektivním způsobem,“ ocenil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina, která pro nýřanskou rezervaci poskytla bezplatně zvířata, která plochy spásají.

„Projekt také ukázal, jak rychle lze v Česku podobnou rezervaci založit, pokud úřady postupují vstřícně a bez obstrukcí. Představitelé krajského úřadu se byli v milovické rezervaci podívat pro inspiraci v červenci roku 2021 a v prosinci 2021 se již divocí koně pásli u Nýřan,“ popsal Dalibor Dostál.



V rezervaci jsou menší stáda divokých koní a zpětně šlechtěných praturů. V příštích týdnech společnost Česká krajina poskytne pro rozšířenou rezervaci další zvířata, aby zvládla rozsáhlejší plochy spásat.

Záchrana před vysušením

Přírodní rezervace Janovský mokřad byla vyhlášena Plzeňským krajem 24. května 2021. Příběh Janovského mokřadu se začal psát ve chvíli, kdy v roce 2020 místní ornitologové upozornili vedení Plzeňského kraje na to, že se do místa chystají bagry, aby mokřad vysušily. „Kdyby se to stalo, vzácní živočichové by zmizeli,“ vysvětlil ornitolog a referent úseku ochrany přírody Plzeňského kraje Jiří Vlček.

„Nejvzácnějším živočichem je jeřáb popelavý, který tu hnízdí třetím rokem. V kraji je jen na pár místech,“ uvedl Vlček, podle kterého není cenný jen jeden druh, ale celé společenství druhů, které tu žijí. Mezi ně patří i ptáci, kteří sem přilétají ze severních oblastí Evropy přezimovat.

„V mokřadech žije chřástal vodní, zastavil se tu chřástal kropenatý, slípka zelenonohá, z kachnovitých tu hnízdí kopřivky obecné, na tahu se tu zastavují zrzohlávka vrubozobá, téměř vyhynulý polák malý, čírka obecná a čírka modrá,“ vyjmenoval Vlček.