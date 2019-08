Modravu a Rabí trápí nápor turistů, vesnice přicházejí o klidný život

Zatímco většina obcí a měst v Plzeňském kraji se věnuje lákání turistů, existují i místa, kde samosprávy vymýšlejí opatření, jak se hostům bránit. Starosta Modravy s 90 obyvateli, která je nejnavštěvovanějším místem v Národním parku Šumava, volá po regulaci počtu turistů třeba formou omezení vjezdu aut. Správa parku to opatrně připouští.

Vedení obce Rabí, kam návštěvníky láká nejnavštěvovanější památka v kraji - hrad, práva pětistovky místních obyvatel brání třeba tím, že na některé zajímavosti v okolí neinstaluje ukazatele, a to z toho důvodu, aby tam obyvatelé mohli chodit na klidné procházky.

„V okolí máme několik zajímavostí, které nechceme turistům, jak já říkám, pouštět,“ uvedl starosta Rabí Miroslav Kraucher.

„Někteří místní mi sice říkají, udělejte třeba na vyhlídku turistikou stezku, já odpovídám, že to je pohled, který jsem míval před pěti lety, kdy jsem začal starostovat. Ale prošel jsem školeními a tam jsem si upevnil nynější názor, že našim lidem chci zajímavosti v okolí nabídnout v klidném stavu,“ popsal starosta, který prý chce místním zachovat jakousi privátní zónu.

„Když jdou lidé po cestě na vyhlídku a potkají turistu, je jisté, že jde o člověka, kterého to zajímá, když tam došel i bez značek. Takový nám nevadí,“ popsal starosta. Tvrdí, že má za místo odpovědnost a nechce tam pustit davy, po kterých by zůstalo mnoho odpadků. „A já potom budu muset říci lidem z našeho okrašlovacího spolku, aby mi šli pomoci nepořádek uklidit,“ popsal Kraucher.

Turismus prý ovlivňuje i tři místní restaurace. „Když chci v sobotu večer zajít s přáteli na večeři, v devět už jsme na obtíž, protože personál je za celý den starostí o turisty hodně vysílený. Takže turistické služby se nakonec obrátí proti místním,“ líčí starosta.

Do Rabí denně přijede 200 až 230 aut

Není to prý ale o tom, že by vyžadoval dotační program na odhánění turistů. „Chceme se o ně postarat, protože v obci jsou i podnikatelé a ti jsou rádi, že přijíždějí,“ upřesňuje Kraucher s tím, že v sezoně přijede do obce 200 až 230 aut denně. „To je pro městečko našeho typu, kde je vše malé, velký nápor,“ říká starosta.

Z turistického ruchu obec ročně získá kolem půl milionu korun, ale většiny těchto peněz si místní stejně neužijí, protože končí v turistické infrastruktuře. V současné době se šetří na parkoviště, aby auta nestála v obci na každém volném místě, třeba i před vjezdy do domů, což je časté, když 80 parkovacích míst na náměstí nestačí.

Starosta Modravy Antonín Schubert odhaduje, že o letních prázdninách do obce v létě přijede přes dva tisíce návštěvníků, z nich 550 tvoří lidé z penzionů a hotelů.

V Modravě chybí parkovací místa, auta pak stojí, kde se dá

„A to nepočítám cyklisty, kteří nově přijíždějí třeba ze Železné Rudy na elektrokolech a pro které to bylo bez elektropohonu daleko,“ poznamenal Schubert. Podle něj se kvůli turistům tradiční život vesnice naprosto vytratil.

„Já pamatuji, že člověk přišel do místní hospody, byl tam jeden velký stůl pro štamgasty, hráli se tam karty, lidé se bavili mezi sebou. To ale zmizelo. V bavorských hospodách jsou stoly pro místní v každé hospodě, tady ale ne. Všechno je tu zaměřené na peníze, na byznys, a přece nebudou blokovat stůl pro místní,“ posteskl si Schubert.

Velkým problémem je podle něj nedostatek parkovacích míst, proto auta stojí na Modravě úplně všude. „Jsme v národním parku, ale nikdy jsem neslyšel, že by někdo omezil vjezd neekologickým autům,“ poznamenal Schubert.

Mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák sdělil, že nárůst individuální dopravy je značný. „Navíc lidé nevyužívají zelené autobusy tak, jak bychom si představovali. Pokud bude tímto tempem růst počet aut, uvažovat o nějakém omezení vjezdu neekologických vozů by bylo na místě,“ sdělil Dvořák.