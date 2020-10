Češky se v módě příliš ohlížejí na mínění druhých, domnívá se modelka

„Jako mladou mě to vůbec nenapadlo, naopak. Vždycky jsem říkala, že nikdy nebudu dělat to, co mamka, která kdysi butik provozovala ve Stříbře, odkud pocházím. Ale věci se prostě mění,“ říká s úsměvem.

Momentálně pracuje na přípravě kalendáře, jehož aktéry nejsou žádné slavné modelky, ale obyčejné ženy z ulice.

„Každý rok je koncept stejný, spolupracuji s fotografkou Šárkou Pelešovou a vizážistkou Luckou Urbanovou. Nefotíme žádné modelky, ale moje klientky, ženy, které mají rády módu a chtějí se líbit. Rozdíl je vždy jen v tom, na který dobročinný projekt půjde výtěžek. Letos to je na domov pro seniory,“ prozrazuje Kateřina Wohlmann Votavová.

Trend v módě je teď podle ní jasný - co největší návrat do minulosti. „Je to totální comeback. Už nemáme v podstatě jít kam dál, takže letí retro, boho styl. Podle mého názoru je to super, líbí se mi to,“ říká modelka a podnikatelka.

Zároveň ale dodává, že tento módní návrat má své úskalí. „Mladí lidé, kteří dobu před desítkami let neznají, jsou nadšení. Pro ně je tato móda in. Pro ženy, které to zažily, je to ale úplně jinak. Třeba holky ode mě z práce vidí manšestráky podle starého stylu a řeknou: panebože, to si nemůžu koupit, to bylo hrozné, když se to nosilo,“ konstatuje s úsměvem.

Nové trendy z rukou světových návrhářů sleduje pravidelně a ráda. „Někdy už je to ale moc překombinované. Tak, že už se ty modely ani nedají normálně nosit. V poslední době se navíc rozmáhá trend, že ženy přestávají být ženami a chlapi chlapy,“ domnívá se.

„Máme třeba problém s výběrem, když objednáváme nějaké oblečení z Itálie. Nedovedu si představit, že si tady na menším městě chlap koupí květované zvonáče. A ne každé ženě naopak sedí oversize saka. Jedna věc je jít podle módy, druhá zachování ženskosti a chlapství. Jsem v tom rozpolcená. Některé modely jsou už opravdu ulítlé,“ popisuje dění ve světové módě Wohlmann Votavová, která si obchod otevřela v Českých Budějovicích.

„Nikdy bych neřekla, že budu bydlet ve městě typu Českých Budějovic. Žila jsem v Itálii, v Anglii, mám ráda ten velký ruch. Ale prostě se to stalo,“ dodává.

Do Stříbra, kde má rodinu, se vrací vždycky ráda. „Je to pro mě citovka. To staré město v kopečku na mě dýchá krásnými vzpomínkami na dětství. Je ale pravda, že tam v poslední době jezdím míň, pracovní shon je velký. Teď spíše rodiče jezdí za mnou,“ svěřuje se.

Návštěva Stříbra je pro modelku relax

Město má stále velmi ráda, už si ale nedovede představit, že by se tam přestěhovala. „Je to pro mě už malé městečko. Jeho návštěva znamená relax. Je tam klid, opečovává mě maminka, to je ideální. Nikdy jsem ale ani neuvažovala o tom, že bych si tam udělala pobočku butiku. Není tam klientela,“ vysvětluje.

Vždycky to tak prý ale nebylo. „V době, kdy měla mamka butik v centru Stříbra, jezdili tam lidé z Německa, z Plzně. To ale bylo ještě předtím, než se otevřela velká obchodní centra. Menší obchůdky to mají teď těžší. Navíc je problém v dopravě. Cesta Stříbro - České Budějovice je pro mě už dost náročná,“ myslí si.

V módních kruzích stále panuje přesvědčení, že české dámy se neoblékají zrovna podle posledních trendů. Situace je ale možná trochu jiná. „Pohybuji se mezi modelkami a dalšími celebritami, je vidět, že nové trendy sledují a dokážou své oblečení sladit,“ říká.

Nicméně přece jen je vidět, že oproti evropských metropolím jsme trochu pozadu. „Vidím to u svých klientek. Když jsem třeba dala do nabídky koženkové šaty, žádné se nijak zvlášť nelíbily. No a za rok je po mně chtěly. Pořád je tam tedy nějaká doba zpět,“ podotýká podnikatelka.

Češky se v módě pořád bojí více odvázat

Za hlavní problém ale považuje fakt, že Češky se pořád bojí více odvázat. „Co se elegance týče, je to v pohodě. Nicméně pořád dají na názor okolí. Třeba se bojí, co by na to řekly kolegyně v práci. Mám klientky, které mají skvělou postavu, jsou krásné. Je jim ale třeba padesát, a proto řeknou, že v tomhle věku si to nemohou dovolit. A třeba se jedná jen o triko s nějakým veselým motivem. Příliš se ohlížíme na mínění druhých, což je chyba. Samozřejmě, nic se nesmí přehánět, třeba paní, které je sedmdesát, si asi nemůže vzít minisukni. Ale trochu se odvázat není na škodu,“ říká.

A hned přidává příklad. „Ve světě nosí ženy průsvitné halenky či topy, u nás to moc nepřipadá v úvahu. Je to bráno jako moc velká extravagance, nebo dokonce provokace. I já, která mám podobný odvaz ráda, se u nás držím raději trochu zpátky. Když přijedu do Itálie, je to jiné. Tam jsou ženy schopné se odvázat víc. Někdy je pravda, že i bez ohledu na to, zda jim to sedí. Nicméně jsou spontánnější,“ sděluje Kateřina Wohlmann Votavová, která stále ještě působí jako modelka.