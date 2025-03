Živořili mezi výkaly a žrali i molitan. Majitel nechal psy zavřené doma, jeden uhynul

Muže, který v pronajatém domě bydlel, už několik dní nikdo neviděl. Psi přitom štěkali za okny. Na bouchání nikdo nereagoval, proto byli minulý týden v pátek na místo přivoláni policisté. Následně dorazil i Karel Bobál ze Záchranné stanice živočichů ve Studánce na Tachovsku, aby pomohl vrčící psy odchytit.

„Nebyli agresivní, ale hodně vystrašení. Jedná se o fenku, ta byla docela v pořádku, a psa, ten byl hubený. Jsou to kříženci,“ vyjmenoval Karel Bobál. Popsal, jak objekt, kde byla zvířata zavřená, uvnitř vypadal. Všude bylo plno výkalů, neskutečný nepořádek, prázdné pytle od granulí, žádná voda.

V další místnosti ležela mrtvola křížence německého ovčáka. Fenku majitel zhruba před měsícem zavřel, protože mu utíkala, a rozhodl se ji potrestá tím, že ji nebude krmit. Zvíře mělo takový hlad, že žralo molitan a dřevo z postele.

Policisté zjistili, že zhruba čtyřiapadesátiletý majitel zvířat je v nemocnici a požádal kamaráda, aby se o psy postaral. Ten se byl na ně podívat ale jen jednou asi před pěti dny, než je Bobál odvezl do Psího domova Nora, kde o ně pečuje. „Fence je zhruba pět šest let, psovi kolem dvou let. Oba jsou hodně bázliví,“ popsal Bobál.

Podle něj o dalším osudu zachráněných psů bude rozhodovat obec s rozšířenou působností a krajská veterinární správa. „Pokud by o ně jejich majitel požádal, musí prokázat, že má adekvátní podmínky pro jejich chov,“ vysvětlil Bobál. Podle něj šlo v tomto případě o týrání zvířat.

Případ má na stole také policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a případem se zabýváme,“ uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že více informací v tuto chvíli sdělit nemůže.