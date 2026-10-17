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Hrobník už má trať na lopatě. Rušenou mladotickou lokálku má nahradit stezka

Petr Ježek
  5:12
Přerušené koleje u zastávky Trojany (6. října 2026)

Přerušené koleje u zastávky Trojany (6. října 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Aktuálně končí úsek, kam může vlak ještě vjet, asi 100 metrů za kralovickým...
Aktuálně končí úsek, kam může vlak ještě vjet, asi 100 metrů za kralovickým...
Vlaky by v budoucnu měly dojíždět k Mariánské Týnici. (6. října 2026)
Nádražní budova v Kralovicích (6. října 2026)
80 fotografií
Už posedmé vyrazí v sobotu turisté na neobvyklý pochod podél 13 kilometrů dlouhého úseku železniční trati z Kralovic do Mladotic na Plzeňsku. Poslední vlak tu zdolával velké stoupání od Mladotic k Trojanům s množstvím přejezdů na konci roku 1996. Většina kolejí je na opuštěné trati už rozkradená. Krátký úsek trati se má obnovit, zbytek proměnit v turistickou stezku.

Správa železnic, představitelé Kralovic, Mladotic a Plzeňský kraj uzavřeli před dvěma lety memorandum, jehož cílem je znovuobnovení trati ve stopě původní dráhy z Kralovic k zastávce Mariánský Týnec.

Zbylý asi desetikilometrový úsek mezi Mariánským Týncem a Mladoticemi se má postupně proměnit v turistickou stezku.

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Po téměř 30 letech od zastavení provozu technici před několika týdny rozebrali a kompletně odstranili výhybku, která směrovala vlaky na výjezdu z mladotického nádraží na lokální trať do Kralovic a dál do Rakovníku. „Demontují se koleje, chtějí tam udělat turistickou stezku. Kvůli ní se má kompletně demontovat kolejový svršek, ale to bude zřejmě trvat dlouho. Zkuste zavolat za 10 let, jestli už je vše hotové,“ řekl s nadsázkou končící mladotický starosta Jiří Záhrobský. Ten v letošních volbách už nekandidoval.

Přes mladotické nádraží dál sviští rychlíky mezi Plzní a Mostem, končí v něm některé regionální vlaky objednávané krajem. Jen rozhrabaný štěrk kolem železničního přejezdu ukazuje, kde byly původně koleje napojující lokálku z Kralovic do nádraží. Zrezlé koleje na rozpadajících se dřevěných pražcích začínají až za bývalým drážním domkem na okraji nádraží.

Dřevěné pražce vyměněné někdy v průběhu 80. let minulého století ještě drží tvar, některé udržuje v dobrém stavu jejich poslední napuštění tmavou hmotou. Většina starých pražců se rozpadá pod nohama, když na ně šlápnete.

Zhruba kilometrový úsek trati mezi Mladoticemi a mostem přes Mladotický potok je vyřezaný od náletových dřevin. Tam, kde už byly kolejnice vrostlé do kmenů mladých stromů, dřevorubci kmeny odřízly těsně nad kolejemi. Kovový most nad potokem stále pevně sedí na pilířích kamenných opěrných zdí, vstup na něj je však znemožněn kovovými sítěmi upevněnými na jeho obou koncích.

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Zachování několik desítek metrů dlouhého mostu je zřejmě nezbytné i pro plánovanou budoucí stezku místo trati. To potvrdil i náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. „Chceme, aby byl pochozí. Kdyby byla trasa přerušená, most tam nebyl, bylo by to špatné,“ nezastírá Čížek.

Plán pro přeměnu trati na stezku počítá s tím, že dojde na vyřezání náletových dřevin, vytrhání kolejnic a pražců, těžká technika pak plochu utáhne a zhutní. Nepočítá se tu s přestavbou trati na cyklostezku s asfaltovým povrchem, jak k tomu došlo na zrušené hlavní trati mezi plzeňskou Doubravkou Chrástem.

Aktuálně končí úsek, kam může vlak ještě vjet, asi 100 metrů za kralovickým nádražím směrem k Mariánskému Týnci. (6. října 2026)
Přerušené koleje u zastávky Trojany (6. října 2026)
Aktuálně končí úsek, kam může vlak ještě vjet, asi 100 metrů za kralovickým nádražím směrem k Mariánskému Týnci. V posledních desítkách metrů se dřevěné pražce mezi kolejnicemi už rozpadají. (6. října 2026)
Vlaky by v budoucnu měly dojíždět k Mariánské Týnici. (6. října 2026)
Nádražní budova v Kralovicích (6. října 2026)
80 fotografií

Předseda spolku Místní dráha Rakovník – Mladotice Václav Kopta vysvětlil, proč nechtějí asfalt na budoucí stezce. „Kam se dá asfalt, tam už železnice nikdy nebude. Pokud se materiál jen zhutní, může to být hezké, příjemné pro procházky. Kdyby se v budoucnu našel někdo, kdo by chtěl v Trojanech třeba nakládat na vagony dřevo nebo štěpku, trať do Trojan by se dala snáze obnovit. Železniční pláň by byla připravená, nemusel by se rozebírat žádný asfalt,“ vysvětlil Václav Kopta.

Když se připravuje obnovení trati z Kralovic do Mariánské Týnice, podle Kopty by pak nemuselo být až takovým problémem protáhnout koleje až do nádraží v Trojanech.

V současné době ve vyčištěné části trati mezi Mariánským Týncem a Trojany zůstalo jen asi 15 metrů kolejí těsně před vjezdem do bývalého nádraží. I když na první pohled je trojanská stanice poměrně daleko od obce a navíc v lese nevypadá důležitě, podle Kopty měla v minulosti velký význam zejména pro nákladní vlaky.

„Když tu ještě jezdila pravidelná doprava, České dráhy i po téhle trati s významným stoupáním z Mladotic do Trojan jezdily s nákladními vlaky. Řešilo se to tak, že se v Mladoticích vlak rozdělil a lokomotiva vytáhla do Trojan pět šest nákladních vozů. Ty tu četa odstavila a lokomotiva se vrátila do Mladotic pro zbytek soupravy. V Trojanech se pak části vlaky zase spojily a souprava pokračovala dál směrem na Rakovník,“ řekl předseda spolku Místní dráha Rakovník – Mladotice.

„Osobně věřím, že kdyby se trať opravila ještě v 90. letech nebo na začátku nového tisíciletí, dnes by tudy jezdily přímé vlaky mezi Plzní a Rakovníkem. Ale hrobník už má tu trať na lopatě a nepustí ji. Aspoň, že se obnoví trať z Kralovic do blízkosti kulturní památky v Mariánském Týnci. Na ní vznikne nová vlaková zastávka v té části Kralovic, kde není ani zastávka autobusů,“ doplnil Kopta.

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Aktuálně končí úsek, kam může vlak ještě vjet, asi 100 metrů za kralovickým nádražím směrem k Mariánskému Týnci. V posledních desítkách metrů se dřevěné pražce mezi kolejnicemi už rozpadají. „V současné době se pracuje na projektové dokumentaci, zpracovává ji Správa železnic. Bylo nám řečeno, že je to finančně náročné. Na novém úseku trati vznikne nová zastávka, která se bude jmenovat Kralovice město nebo Kralovice škola,“ dodal náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Provoz na lokálce mezi Mladoticemi a Kralovicemi skončil 1. lednu 1997 kvůli jejímu technickému stavu. Dráhy tehdy neměly řádově desítky milionů korun na opravu úseku, kde podle tehdejšího sčítání vlaky nejezdilo mnoho lidí. Navíc na lokální trať s náročným profilem nebylo možné na nákladní vlaky nasadit těžké lokomotivy.

V roce 2010 začalo první správní řízení, jehož cílem bylo zrušení trati mezi Kralovicemi a Mladoticemi. Po dvou letech bylo zastaveno. V té době už byla většina kolejí rozkradena, policie na konci 90. let dopadla několik lidí, kteří tam ve velkém kradli železo.

V roce 2018 začalo řízení o zrušení znovu. V současné době je trať ve stavu takzvané konzervace, kterou schválil Drážní úřad.

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