O posunu v případu informovala v úterý krajský policejní mluvčí Pavla Burešová. „Vrchní komisařka odboru obecné kriminality bude podávat podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ sdělila dále.
Mladík bodl ženu v sobotu po poledni. Napadená si šla zaběhat. Pachatel za ní jel na kole, zasadil jí bodnou ránu do zad a pak rychle odjel. V neděli už útočníka zásahová jednotka zadržela v Tachově.
„Z Tachova do Plzně v sobotu, tedy v den, kdy došlo k pobodání ženy u Velkého Boleveckého rybníka, přijel vlakem. V něm přepravoval i jízdní kolo, na němž se následně i pohyboval. Stejný způsob přepravy zvolil i cestou zpět do Tachova,“ popsala Burešová.
Policisté při objasňování případu pracovali i s verzí, že napadená neměla s útočníkem žádný vztah a byla jen nahodilou obětí. To se také následně potvrdilo. „Mladík si poškozenou ženu vybral zcela náhodně,“ upozornila policejní mluvčí.
Hlídka policistů, která zraněné poskytovala první pomoc, provedla tak kvalitní ošetření, že žena nemusela podstoupit zásadnější zákrok v nemocnici, kam ji po útoku odvezli.
Na případu nadále pracují krajští kriminalisté. „S ohledem na závažnost skutku, poškozenou a věk obviněného prozatím nebude poskytovat žádné další informace,“ uzavřela Pavla Burešová a vyvrátila nepravdivé informace, které se objevily na veřejnosti, že útočníkem byl cizinec.
Za pokus o vraždu hrozí mladistvému maximálně 10 let nepodmíněně.