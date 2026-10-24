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K Sisters přibude další výšková budova, Miras chce postavit stovky bytů

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  8:38
Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají...

Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají být viditelné z různých částí Plzně, většinu svého růstu však mají ještě před sebou. (4. října 2026) | foto: MIRAS Group

Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají...
Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají...
Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají...
Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají...
71 fotografií
Plzeňská stavební a developerská skupina Miras, která staví ve městě třetí nejvyšší obytný dům v Česku, chystá v Plzni velké bytové projekty za více než 5,5 miliardy korun. Do dvou let plánuje začít stavět téměř 400 bytů na Švabinách, Rychtářce nebo Lochotíně a přidá i další výškovou budovu.

Za tři roky plánuje rozestavět další rezidenční projekt se 650 byty.

Plánujeme propojit akvizice, financování, vlastní architekturu a výstavbu do jednoho celku, který nám umožní lépe koordinovat realizaci více projektů najednou,“ vysvětluje záměry skupiny Miras developer a investor Michal Fictum.

V projektu DUO Švabiny na Doubravce vznikne 117 bytů s předpokládanou investicí 500 milionů korun. Stejnou částku plánuje investovat i do polyfunkčního projektu na Rychtářce v centru Plzně, kde má vzniknout 101 bytů, 14 kancelářských a sedm obchodních jednotek. „Projekt již získal stavební povolení,“ upozornil mediální zástupce skupiny Tomáš Rek.

Čeká Plzeň boom mrakodrapů? Po Sisters se plánují další podobné projekty

V blízkosti Studentské ulice na Lochotíně počítá developer se 168 byty a třemi obchodními jednotkami za přibližně 800 milionů korun. Tento projekt rovněž získal stavební povolení. Celkový předpokládaný objem investic do těchto tří projektů činí 1,8 miliardy korun.

„Tím ale výčet plánovaných investic nekončí. V horizontu dvou let plánuje skupina Miras zahájit výstavbu další výškové polyfunkční budovy za nejméně jednu miliardu korun,“ upozornil Tomáš Rek.

Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají být viditelné z různých částí Plzně, většinu svého růstu však mají ještě před sebou. (4. října 2026)
Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají být viditelné z různých částí Plzně, většinu svého růstu však mají ještě před sebou. (4. října 2026)
Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají být viditelné z různých částí Plzně, většinu svého růstu však mají ještě před sebou. (4. října 2026)
Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají být viditelné z různých částí Plzně, většinu svého růstu však mají ještě před sebou. (4. října 2026)
71 fotografií

Její výška, počet podlaží a skladba využití jsou zatím předmětem jednání. Harmonogram výstavby bude záviset zejména na přípravě projektu a získání stavebního povolení. Zda dvě výškové budovy Sisters, které nyní vyrůstají na Borech a budou pak třetím nejvyšším obytným domem v Česku, dostanou vyššího nebo nižšího sourozence, tak zůstává otevřené.

„Ekonomika výškových staveb se totiž podle našich zkušeností láme přibližně kolem dvanáctého podlaží. Při rozhodování, zda stavět do výšky sedmdesáti, nebo sto dvaceti metrů, proto neposuzujeme jen výšku, ale především využití budovy, ekonomiku celého projektu a jeho začlenění do struktury města,“ říká Fictum. Výsledný návrh představí začátkem příštího roku.

Skupina dále plánuje v roce 2029 začít v Plzni stavět až 650 bytů s obchody, kancelářemi a zdravotnickým střediskem přibližně za 2,8 miliardy korun.

Sisters vystoupily nad zem, odteď porostou tempem zhruba jedno patro za měsíc

Výstavba dvou věží nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. „Obě věže začínají být viditelné z různých částí Plzně, většinu svého růstu však mají ještě před sebou,“ zmiňuje Fictum.

Po jejich dokončení dorostou do výšky 94 a 83 metrů, a se 174 byty se tak stanou třetí nejvyšší obytnou budovou v Česku. Do konce roku má stavba podle plánu dosáhnout jedenáctého nadzemního podlaží.

Pravomocné stavební povolení získala i rekonstrukce bývalého hotelu Škoda. Podle harmonogramu mají na konci října skončit bourací práce. „Souběžně probíhá sanace nosných železobetonových konstrukcí, jejich zesilování uhlíkovými vlákny a vytváření prostupů diamantovou technikou. Tyto práce mají pokračovat do poloviny listopadu, následovat má hloubkové založení přistavované části,“ uvádí Pavel Zolotarev z Mirasu.

Hotel, dokončený v roce 1967 podle návrhu architekta Václava Kubeše, si tak zachová původní nosný skelet. Nové fasádní řešení propojí prosklení, hliníkové prvky a světlé plochy, které hotel vizuálně a architektonicky propojí se sousední výškovou budovou Sisters. Návrh počítá rovněž se zachováním vybraných dobových dlažeb a obkladů.

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